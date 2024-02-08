الأهلي المصري يطلق بطاقة للخصم المباشر بالدولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك الأهلي المصري، عن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، إن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار تعكس التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة أن هذا المنتج سيساعد على تلبية الخدمات التي تقدم للعملاء خارج مصر، وحرصا من البنك على تلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر.

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واضاف أن إطلاق البطاقة الجديدة يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة بهدف توفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر سهولة، والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء.

واكد سوس، أن بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار، مع إمكانية إجراء كافة المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والسداد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى مزايا أخرى دوليا.