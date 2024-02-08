الأهلي المصري يطلق بطاقة للخصم المباشر بالدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك الأهلي المصري، عن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا.
وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، إن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار تعكس التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة أن هذا المنتج سيساعد على تلبية الخدمات التي تقدم للعملاء خارج مصر، وحرصا من البنك على تلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر.
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واضاف أن إطلاق البطاقة الجديدة يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة بهدف توفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر سهولة، والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء.
واكد سوس، أن بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار، مع إمكانية إجراء كافة المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والسداد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى مزايا أخرى دوليا.
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