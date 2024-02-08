200 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد 23.5% و27%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، إلى 200 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الرابع من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.
وبذلك تبلغ حصيلة الشهادات لدى بنك مصر خلال الأسبوع الرابع من طرحها نحو 34 مليار جنيه، بينما سجلت نحو 31 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث، ونحو 65 مليار جنيه خلال الأسبوع الثانى، ونحو 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول.
موضوعات متعلقة
هل رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية؟ البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق “بوش” للأجهزة المنزلية تضخ استثمارات تتجاوز 50 مليون يورو في مصر
وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الإثنين 8 يناير 2024.
وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
MENAFN08022024000202011048ID1107831154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.