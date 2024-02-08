الدولار يتراجع إلى 54.6 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد

MENAFN - Al-Borsa News) واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضه بالسوق الموازية إلى 54.6 جنيه مقارنة مع 62.85 جنيه صباح اليوم الأحد، بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار نحو 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%.

موضوعات((الدلتا للتأمين)) تحقق مليار جنيه أقساطاً خلال 7 أشهر 700 مليون جنيه حصيلة أقساط ((وثاق للتأمين التكافلى)) خلال 6 أشهر “ثروة للتأمين” تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 50 مليون جنيه

وعزا أحد المتعاملين الانخفاض إلى ارتفاع مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين، بعد أنباء بالسوق حول ضخ سيولة كبيرة بالقطاع المصرفى واقتراب موعد تنفيذ التعويم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، وانخفض سعر اليورو إلى 59.3 منتصف اليوم الأحد جنيه مقارنة مع 68.23 جنيه صباح اليوم، وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني إلى 68.45

جنيه مقارنة مع 79.84 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه إلى 14.3 جنيه مقارنة مع 16.75 جنيه صباح اليوم الأحد، والدرهم الإماراتي إلى 14.5 جنيه مقارنة مع 17.11 جنيه.

وانخفض الدينار الكويتى إلى177 جنيه مقارنة مع 204.35 جنيه صباح اليوم الأحد، وبلغ سعره نحو 235 جنيه مساء الأربعاء.