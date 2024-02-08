الدولار يتراجع إلى 54.6 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضه بالسوق الموازية إلى 54.6 جنيه مقارنة مع 62.85 جنيه صباح اليوم الأحد، بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية.
وبلغ سعر الدولار نحو 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%.
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وعزا أحد المتعاملين الانخفاض إلى ارتفاع مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين، بعد أنباء بالسوق حول ضخ سيولة كبيرة بالقطاع المصرفى واقتراب موعد تنفيذ التعويم.
ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، وانخفض سعر اليورو إلى 59.3 منتصف اليوم الأحد جنيه مقارنة مع 68.23 جنيه صباح اليوم، وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني إلى 68.45
جنيه مقارنة مع 79.84 جنيه.
وبالنسبة للعملات العربية، تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه إلى 14.3 جنيه مقارنة مع 16.75 جنيه صباح اليوم الأحد، والدرهم الإماراتي إلى 14.5 جنيه مقارنة مع 17.11 جنيه.
وانخفض الدينار الكويتى إلى177 جنيه مقارنة مع 204.35 جنيه صباح اليوم الأحد، وبلغ سعره نحو 235 جنيه مساء الأربعاء.
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