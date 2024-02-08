الدولار يتماسك عند مستويات بين 55 و56 جنيه بالسوق الموازية اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تماسك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية عند مستويات بين 55 و56 بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية، وذلك بعد انخفاضه إلى 54.6 جنيه مقارنة مع 62.85 جنيه صباح الأحد.
وبلغ سعر الدولار ذروته في السوق السوداء عند نحو 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%.
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وأضاف أحد المتعاملين أن الطلب على الدولار فى السوق السوداء متوقف تماماً حالياً، وأن التاجر والمشترى يحتفظ بالدولار الآن ترقباً لارتفاعه من جديد.
وتراجع الدولار فى السوق الموازية فور تردد أنباء حول صفقة استثمارية كبيرة على أراضى رأس الحكمة، وبيعها لمستثمرين إماراتيين فى صفقة قد تصل اسثتماراتها إلى 22 مليار دولار.
وتزامن ذلك مع إعلان بعثة صندوق النقد الاتفاق على الملامح الرئيسية لبرنامج مصر مع الصندوق.
ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
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