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الدولار يتماسك عند مستويات بين 55 و56 جنيه بالسوق الموازية اليوم

2/8/2024 11:08:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تماسك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية عند مستويات بين 55 و56 بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية، وذلك بعد انخفاضه إلى 54.6 جنيه مقارنة مع 62.85 جنيه صباح الأحد.

وبلغ سعر الدولار ذروته في السوق السوداء عند نحو 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%.

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وأضاف أحد المتعاملين أن الطلب على الدولار فى السوق السوداء متوقف تماماً حالياً، وأن التاجر والمشترى يحتفظ بالدولار الآن ترقباً لارتفاعه من جديد.

وتراجع الدولار فى السوق الموازية فور تردد أنباء حول صفقة استثمارية كبيرة على أراضى رأس الحكمة، وبيعها لمستثمرين إماراتيين فى صفقة قد تصل اسثتماراتها إلى 22 مليار دولار.

وتزامن ذلك مع إعلان بعثة صندوق النقد الاتفاق على الملامح الرئيسية لبرنامج مصر مع الصندوق.

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

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