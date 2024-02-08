المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار يناير الماضي

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احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير استثناء“الصحة” و”الداخلية” و”الدفاع” من قرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى مؤشر مديرى المشتريات: التضخم يسرع وتيرة الركود فى يناير
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى 35.249 مليار دولار مقارنة بنحو 35.219 مليار دولار خلال ديسمبر السابق له.
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