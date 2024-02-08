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المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار يناير الماضي

2/8/2024 11:08:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير استثناء“الصحة” و”الداخلية” و”الدفاع” من قرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى مؤشر مديرى المشتريات: التضخم يسرع وتيرة الركود فى يناير

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى 35.249 مليار دولار مقارنة بنحو 35.219 مليار دولار خلال ديسمبر السابق له.

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