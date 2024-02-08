الدولار يلامس 57 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية اليوم الثلاثاء إلى 56.9 جنيه، مقارنة مع 55.5 جنيه أمس الإثنين، وذلك بعدما كان قد تراجع إلى 54.6 جنيه بنهاية أول أمس الأحد.
وتذبذب سعر صرف الدولار منذ الخميس الماضى، بعد تردد أنباء حول ضخ سيولة دولارية بالقطاع المصرفى، وقيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2% بسبب مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين، بحسب أحد المتعاملين.
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وارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالتوازى، وزاد سعر اليورو إلى 61.77 جنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 60.9 جنيه أمس الإثنين، والجنيه الاسترلينى إلى 72.29 جنيه مقارنة مع 70.5 جنيه.
وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه إلى 15.17 جنيه مقارنة مع 15.12 جنيه أمس الإثنين، والدرهم الإماراتى إلى 15.49 جنيه مقارنة مع 15.12 جنيه.
وارتفع الدينار الكويتى إلى 185 جنيهًا مقارنة مع 180.58 جنيه أمس الإثنين، و177 جنيهًا أمس الأول الأحد، ووصل لذروة سعره مساء الأربعاء الماضى عند مستوى 235 جنيهًا.
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