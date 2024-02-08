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الدولار يلامس 57 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم الثلاثاء

2/8/2024 11:08:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية اليوم الثلاثاء إلى 56.9 جنيه، مقارنة مع 55.5 جنيه أمس الإثنين، وذلك بعدما كان قد تراجع إلى 54.6 جنيه بنهاية أول أمس الأحد.

وتذبذب سعر صرف الدولار منذ الخميس الماضى، بعد تردد أنباء حول ضخ سيولة دولارية بالقطاع المصرفى، وقيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2% بسبب مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين، بحسب أحد المتعاملين.

موضوعات متعلقة بنك ABC يوقع بروتوكول تعاون مع“مؤسسة مجدي يعقوب” 612 مليار جنيه حصيلة“الأهلي” و”مصر” من الشهادات مرتفعة العائد 217 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد 23.5% و27%

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وترددت أنباء حول التوصل لاتفاق بين الحكومة وتحالف شركات إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.

وارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالتوازى، وزاد سعر اليورو إلى 61.77 جنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 60.9 جنيه أمس الإثنين، والجنيه الاسترلينى إلى 72.29 جنيه مقارنة مع 70.5 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه إلى 15.17 جنيه مقارنة مع 15.12 جنيه أمس الإثنين، والدرهم الإماراتى إلى 15.49 جنيه مقارنة مع 15.12 جنيه.

وارتفع الدينار الكويتى إلى 185 جنيهًا مقارنة مع 180.58 جنيه أمس الإثنين، و177 جنيهًا أمس الأول الأحد، ووصل لذروة سعره مساء الأربعاء الماضى عند مستوى 235 جنيهًا.

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