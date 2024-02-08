الدولار يعود إلى 61 جنيها بالسوق الموازية اليوم الأربعاء

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوق الموازية، اليوم الأربعاء، إلى 61 جنيها، مقارنة مع 60.25 جنيه مساء، وذلك بعدما بدأ السعر صباح أمس من 56.9 جنيه.

وتذبذب سعر صرف الدولار منذ الخميس الماضى، وتراجع حتى 54 جنيها، ثم عاد للارتفاع مجددا بسبب طلبات المتعاملين المتزايدة للاستفادة من السعر الجديد.

موضوعات“قطاع الأعمال” تبحث مع“إكسبولينك” الفرص الاستثمارية بقطاع الغزل والنسيج مشتريات الأجانب تقود البورصة للصعود 3.5% بمنتصف التداولات “كريدي أجريكول” يضاعف أرباحه السنوية إلى 5.17 مليار جنيه

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وترددت أنباء حول التوصل لاتفاق بين الحكومة وتحالف شركات إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.

وارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالتوازى، وزاد سعر اليورو إلى 65.16 جنيه مقارنة مع 61.77 جنيه صباح الثلاثاء، والجنيه الاسترلينى إلى 76.25 جنيه مقارنة مع 72.29 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، زاد سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه إلى 16 جنيها مقارنة مع 15.17 جنيه أمس الثلاثاء، والدرهم الإماراتى إلى 16.34 جنيه مقارنة مع 15.49 جنيه.

وارتفع سعر الدينار الكويتى إلى 195.15 صباح اليوم مقارنة مع 185 جنيها صباح الثلاثاء.

وذلك بعدما تراجع إلى 177 جنيها يوم الأحد، ووصل لذروة سعره مساء الأربعاء عند مستوى 235 جنيها.