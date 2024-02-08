الدولار يعود إلى 61 جنيها بالسوق الموازية اليوم الأربعاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوق الموازية، اليوم الأربعاء، إلى 61 جنيها، مقارنة مع 60.25 جنيه مساء الثلاثاء
، وذلك بعدما بدأ السعر صباح أمس من 56.9 جنيه.
وتذبذب سعر صرف الدولار منذ الخميس الماضى، وتراجع حتى 54 جنيها، ثم عاد للارتفاع مجددا بسبب طلبات المتعاملين المتزايدة للاستفادة من السعر الجديد.
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ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وترددت أنباء حول التوصل لاتفاق بين الحكومة وتحالف شركات إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار. الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية
وارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالتوازى، وزاد سعر اليورو إلى 65.16 جنيه مقارنة مع 61.77 جنيه صباح الثلاثاء، والجنيه الاسترلينى إلى 76.25 جنيه مقارنة مع 72.29 جنيه.
وبالنسبة للعملات العربية، زاد سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه إلى 16 جنيها مقارنة مع 15.17 جنيه أمس الثلاثاء، والدرهم الإماراتى إلى 16.34 جنيه مقارنة مع 15.49 جنيه.
وارتفع سعر الدينار الكويتى إلى 195.15 صباح اليوم مقارنة مع 185 جنيها صباح الثلاثاء.
وذلك بعدما تراجع إلى 177 جنيها يوم الأحد، ووصل لذروة سعره مساء الأربعاء عند مستوى 235 جنيها.
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