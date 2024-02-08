%113.7 نموًا فى أرباح كريدى أجريكول خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح بنك كريدى أجريكول 113.68% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 5.166 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 2.41 مليار جنيه فى 2022، بحسب المؤشرات المالية المجمعة للبنك.
جاء النمو القوى للأرباح انعكاسًا لارتفاع هامش الفوائد 94.7%، إذ وصلت إلى 7.45 مليار جنيه مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه.
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وارتفعت إيرادات الفوائد 88.8% خلال العام الماضى مُسجلة نحو 11.9 مليار جنيه مقارنة مع 6.33 مليار جنيه بنهاية 2022.
وزادت مصروفات الفوائد 79.6% مُسجلة 4.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه، وارتفع هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد 62.4% بينما سجلت نحو 60.5% فى 2022، وجاء نمو إيرادات البنك من الفوائد أسرع من نمو تكلفة الأموال، رغم نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض.
ونمت إجمالى القروض 21.5% على أساس سنوى، لتصل 42.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.3 مليار جنيه بنهاية 2022.
وجاء نمو إجمالى الودائع بوتيرة أسرع 39.15%، إذ وصل 84.1 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه.
وأشار ملخص قرارات مجلس إدارة البنك للبورصة المصرية، إلى الموافقة على افتتاح فرعين جديدين بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، كما تقرر تعيين أمجد عزمى مديرًا لإدارة العمليات اعتبارًا من 3 مارس المقبل، خلفًا لأمير الفقى.
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