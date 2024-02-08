%113.7 نموًا فى أرباح كريدى أجريكول خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح بنك كريدى أجريكول 113.68% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 5.166 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 2.41 مليار جنيه فى 2022، بحسب المؤشرات المالية المجمعة للبنك.

جاء النمو القوى للأرباح انعكاسًا لارتفاع هامش الفوائد 94.7%، إذ وصلت إلى 7.45 مليار جنيه مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه.

موضوعاتالدولار يعود إلى 61 جنيها بالسوق الموازية اليوم الأربعاء “كريدي أجريكول” يضاعف أرباحه السنوية إلى 5.17 مليار جنيه بنك فيصل يعتزم إنشاء أنظمة رقمية متكاملة للتمويل المستدام

وارتفعت إيرادات الفوائد 88.8% خلال العام الماضى مُسجلة نحو 11.9 مليار جنيه مقارنة مع 6.33 مليار جنيه بنهاية 2022.

وزادت مصروفات الفوائد 79.6% مُسجلة 4.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه، وارتفع هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد 62.4% بينما سجلت نحو 60.5% فى 2022، وجاء نمو إيرادات البنك من الفوائد أسرع من نمو تكلفة الأموال، رغم نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض.

ونمت إجمالى القروض 21.5% على أساس سنوى، لتصل 42.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.3 مليار جنيه بنهاية 2022.

وجاء نمو إجمالى الودائع بوتيرة أسرع 39.15%، إذ وصل 84.1 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه.

وأشار ملخص قرارات مجلس إدارة البنك للبورصة المصرية، إلى الموافقة على افتتاح فرعين جديدين بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، كما تقرر تعيين أمجد عزمى مديرًا لإدارة العمليات اعتبارًا من 3 مارس المقبل، خلفًا لأمير الفقى.