395 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة البنك الأهلي من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 395 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الخامس من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 30 مليار جنيه، خلال الأسبوع الخامس من طرح الشهادات.

موضوعات“المجتمعات العمرانية” تبيع أراضى بالدولار الأمريكى لـ32 شركة قرار جديد من الحكومة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية البورصة ترتفع 1.32% فى الختام بتداولات 4.9 مليار جنيه

كما سجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الرابع من طرحها، ونحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث، بينما سجلت 110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى، و135 مليار جنيه فى الأسبوع الأول.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.