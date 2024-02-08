أسبوع دبي للموضة.. استدامة موشاة بالأناقة والابتكار

شهد اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، استعراض مجموعة من المصممين الرواد والصاعدين لتشكيلاتهم المبتكرة.

وسلطت علامة ((Dina Ayad))، العضو في لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، الضوء على تشكيلتها لموسم الخريف والشتاء بعنوان ((Nostalgic Elegance))، بحضور مجموعة من خبراء قطاع الأزياء العالمي، في حين أذهلت علامة ((Reborn)) الحضور بعرضها لتشكيلة الأزياء اليومية التي حملت عنوان ((Phoenix Rise)).

وركز برنامج اليوم الرابع على موضوع الاستدامة، حيث استعرضت علامة ((Emergency Room)) تشكيلتها المبتكرة ((What Am I To Do With All That Is Left?)). كما شهد اليوم قبل الأخير من أسبوع دبي للموضة مجموعة من الشراكات بين المصممين وعلامات الأزياء رفيعة المستوى.

دفء وحنين

اصطحبت تشكيلة خريف وشتاء 2024 من علامة ((Dima Ayad)) الحضور في رحلة إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث طغى على تصاميمها طابع الدفء والحنين مع تشكيلة غنية بالألوان الترابية، تستمد إلهامها من الاستخدام والدمج المبتكر للألوان في العقد الأخير من القرن الماضي.

تعاون

تعاونت مصممة الأزياء الراقية زينة زكي مع متجر ((Tryano))، وجهة التسوق الفاخرة الرائدة في أبوظبي، للكشف عن تشكيلة شهر رمضان المبارك 2024 في فندق ((بلازو فيرساتشي)).

وتستخدم التشكيلة مجموعة من الأقمشة الواسعة والقطع المطرزة بإتقان تام، بما في ذلك الفساتين والقفطانات وتصاميم الرداء المميزة بقصات واسعة عند الكتف وألوان حيوية تتنوع بين الأزرق الهادئ والساطع والوردي والأصفر والأسود.

تعبير

وكشفت علامة ((Reborn Society)) عن تشكيلتها الجديدة ((Phoenix Rise)) التي تستكشف فيها مجموعة من تصاميم الأزياء اليومية العصرية. وتستمد التشكيلة إلهامها من التنوع في خيارات الأزياء اليومية، حيث ابتكرت زينب الحلوه، مؤسسة العلامة، التشكيلة بهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء للتعبير عن شخصياتهم الفريدة بطريقة إبداعية.

استكشاف

وسلطت تشكيلة علامة ((ZEY-YE)) في أسبوع دبي للموضة الضوء على رؤية العلامة ونهجها الفريد في التصميم، حيث تستكشف المستويات العالية من الإبداع والأثر المستمر للحضارات القديمة في عصرنا الحالي.

مواهب

وتعاونت علامة ((American Rag Cie)) مع معهد ((FAD Dubai)) لتصميم الأزياء، القائم في حي دبي للتصميم، لإطلاق تشكيلة ((One-Off))، المفهوم متعدد العلامات الذي يسلط الضوء على مواهب الخريجين الجدد والمصممين الصاعدين.

وقدم مصممو المعهد تصاميم رفيعة المستوى إلى جانب التشكيلات المميزة من علامة ((American Rag Cie))، حيث شارك طلاب المعهد في تنسيق القطع لإبداع إطلالات فريدة.

مفاهيم الاستدامة

وتعاونت علامة ((Emergency Room))، التي تم تأسيسها في بيروت، مع علامة الأجهزة الذكية ((Nothing)) بهدف تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين مفاهيم الاستدامة والتكنولوجيا والأزياء، وذلك من خلال تشكيلتها الجديدة.