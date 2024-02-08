دبي في احتفالات رأس السنة الصينية.. فنون وعروض جاذبة فريدة

تحفل عطلة نهاية الأسبوع في دبي، بالاستعراضات الجوية المذهلة، والأنشطة الترفيهية العائلية، وتجارب تناول الطعام اللذيذة، والعروض الترويجية الحصرية التي تنظم برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الصينية.

عروض

وتشهد دبي غداً إقامة عرض لطائرات الدرون فوق فندق برج العرب الشهير، حيث تضيء أكثر من 1500 طائرة درون السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر في تمام الساعة 7:30 مساءً، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها مثل هذه الطائرات بمناورات حول مبنى.

كما يمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بعرض التنين الراقص، وعرض ((تخيل))، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 11 الشهر الجاري. ومع نهاية الاحتفالات برأس السنة الصينية، تضيء الألعاب النارية سماء مركز التسوق الشهير عند الساعة 9 من مساء يوم 11 الشهر الحالي.

تجارب

ويدعو لا بيرل سكان دبي وزوارها للاحتفال بعام التنين مع تخفيضات خاصة بنسبة 20 بالمئة على التذاكر. ويمكن لحاملي التذاكر الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية من خلال لقاء ملك لا بيرل والأمير والأسد يومي 10 و11 فبراير الجاري. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بفعاليات الرسم على وجوه الأطفال وغيرها من الأنشطة الجذابة.

وتستضيف منطقة أبراج بحيرات جميرا استعراضات التنين والأسد المميزة، وعروض الطبول المفعمة بالحيوية وأنشطة الفنون والحرف اليدوية غداً في حديقة أبراج بحيرات جميرا. كما تقام في ((آي إم جي عالم من المغامرات)) و((دبي باركس آند ريزورتس)) سلسلة من العروض النابضة بالحياة والتجارب التفاعلية حتى 20 فبراير الجاري احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة.

فرص

يقدم دبي فستيفال سيتي مول لسكان دبي وزوارها من الجنسية الصينية استرداداً نقدياً بنسبة 10 بالمئة عند شراء بطاقة هدايا بقيمة 300 درهم أو أكثر، كما سيحصل اثنان من المتسوقين سعداء الحظ على فرصة الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 10000 درهم.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالاحتفالات في مول الإمارات، حيث تنتظرهم الجوائز اليومية والعروض الحصرية، بما في ذلك فرصة كسب 10 أضعاف نقاط SHARE على مشترياتهم، والفوز بجوائز فورية يومياً، بما في ذلك بطاقات الهدايا وغيرها من المكافآت والجوائز الرائعة التي تبلغ قيمتها 100000 درهم عبارة عن بطاقات هدايا وتذاكر طيران وعملات ذهبية وأجهزة إلكترونية.

وتقدم مجموعة الطاير للعملاء فرصة استخدام Alipay أو WeChat Pay في متاجر المجموعة المشاركة في دبي مول أو مول الإمارات للحصول على تخفيضات بنسبة %15 على المنتجات المعروضة بسعر كامل حتى 16 فبراير الجاري. وتشمل العلامات التجارية المشاركة موسكينو وكوتش وإمبوريو أرماني وجورجيو أرماني وغيرها.

وتضيف داماس لمسة من الأناقة إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة من خلال عرض خاص، حيث تدعو عملاءها للحصول على شمعة داماس مجاناً مع كل مشتريات بقيمة تزيد على 3500 درهم. ويمكن للسكان والزوار الصينيين أيضاً الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 10 % على الألماس و30 % على خواتم كاليستا في عدد من متاجر داماس.

ويقدم متجر غاليري لافاييت عروضاً ترويجية مع تخفيضات تصل إلى 40 بالمئة على العلامات التجارية المتخصصة في العناية بالبشرة مثل فالمونت وشيسيدو وسيسلي وغيرها.

ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على علامات تجارية شهيرة مثل بلومينغديلز، وداماس، وماماز آند باباز، وصديقي وأولاده، وتويز آر أص، وواتسونز وشاومي، حيث تشمل العروض أسعاراً خاصةً وهدايا عند الشراء من مجموعة متنوعة من الفروع.

إقامة ومأكولات

ويستضيف غداً مطعم تريدر فيكس بالم، فندق هيلتون دبي نخلة جميرا غداء رأس السنة الصينية ، والذي يشمل تشكيلة متنوعة من المأكولات ومحطات اللحوم والأطباق. ويدعم مطعم الدانة في فندق ميلينيوم بلازا داون تاون ضيوفه للانضمام إلى الاحتفالات بهذه المناسبة.