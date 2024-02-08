مواقع دبي تتصدر في قائمة «الأماكن الصحراوية المفضلة» 2024

شارك مؤثرون في مجال السفر على ((انستغرام)) المواقع الصحراوية المفضلة عالمياً للتوجه إليها هذا العام، فحل ((منتجع حتا سدر تريلرز)) إلى جانب ((صحراء دبي)) على قائمة المواقع الصحراوية المفضلة، وفق ما أفاد موقع ((أب بروكس)) الأمريكي الذي قام باستجلاء آراء عدد من المؤثرين ومنسقي الأغاني المتنقلين في أنحاء العالم.

خصائص

وأفاد الموقع أنه تم اختيار هذين الموقعين في دبي من أصل 12 موقعاً مثالياً ذات طبيعة صحراوية يفضل التوجه إليها في 2024، لافتاً إلى أن شهر فبراير يجلب معه في العادة شعوراً بالانتعاش والطاقة في الصحراء وليس هناك ما يضاهي الاستمتاع بخصائص الصحراء العلاجية، بدءاً من مشاهدة المناظر الطبيعية المفتوحة التي تنتظر التجول فيها، وصولاً إلى التخييم تحت سمائها التي لا نهاية لها ومراقبة النجوم.

وقد شارك مبدعا المحتوى الرقمي، ((ثويمي وميتشل)) على وسم ((أدفانتشور فاكتوري)) ((منتجع حتا سدر تريلرز)) الواقع على بُعد ساعة عن مدينة دبي باعتباره بقعتهما الصحراوية المفضلة، مؤكدين أن تجربتهما كانت واحدة من أكثر تجارب العطلات إمتاعاً.

وأفادا أن حتا مدينة محلية صغيرة ورائعة توفر لمحة عن أسلوب الحياة القديم والأكثر تقليدية، وفيما تعرف دولة الإمارات غالباً بأفقها الملحمي المليء بناطحات السحاب المتألقة والساحرة، يتشكل الأفق في ((منتجع حتا سدر تريلرز)) من النجوم المتألقة للاستمتاع بها. ومع الجبال المحيطة والمياه وروعة التسلق إلى نقطة المشاهدة، يعد المكان مثالياً لالتقاط غروب الشمس في صمت تام، عدا ممارسة العديد من الأنشطة الصحراوية والجبلية الواقعة جميعها على بعد مسافة قصيرة عن مكان الإقامة سيراً على الأقدام.

وبدورها، أكدت صانعة محتوى السفر، أولغا ماسليانكو، التي لديها صفحة ((هونست.تريب)) على ((انستغرام)) أن صحراء دبي في الصحراء العربية هي وجهتها المفضلة لتجاربها المثيرة والغنية ثقافياً، حيث توفر المناظر الطبيعية مع الكثبان الرملية مترامية الأطراف متعة بصرية وملعباً للمغامرة، ومن أبرز التجارب في المكان القيادة على الكثبان الرملية بسيارات الدفع الرباعي نظراً لما توفره رحلة مبهجة تجمع بين الأدرينالين والجمال الطبيعي عبر امتداد الرمال.

وإلى جانب الإثارة، تسمح المخيمات الصحراوية بإلقاء نظرة على الثقافة البدوية وتضم المأكولات التقليدية وموسيقى ورقص. وهذا التناقض بين المغامرة والانغماس الثقافي على خلفية غروب الشمس الهادئ والليالي المرصعة بالنجوم يميز صحراء دبي باعتبارها ملاذاً فريداً لا ينسى.

وجهات

وضمت قائمة الوجهات الصحراوية المفضلة الأخرى، صحاري ((انزا-بوريغو)) و((بالم سبرينغز)) و((سيدونا)) بالولايات المتحدة، و((دوناس دي ماسبالوماس)) بكناري الكبرى إسبانيا، و((وادي رم)) بالأردن، و((أولان باتور)) بمنغوليا، و((صحراء جوبي)) بين الصين ومنغوليا، و((جزيرة أروبا)) جنوب بحر الكاريبي، وقرية ((هواكاتشينا)) في صحراء البيرو.