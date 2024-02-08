«العويس» تحتفي بالقاصة شيخة الناخي خلال توقيع «امرأة تشكل الحلم»

احتفت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أول من أمس، بالقاصة المخضرمة شيخة الناخي بندوة وحفل توقيع لكتاب ((شيخة الناخي ـ امرأة تشكل الحلم))، لمؤلفته الشاعرة صالحة غابش، وذلك بحضور القاصة المحتفى بها وعدد من القامات الفكرية الإماراتية والعربية وحضور عدد كبيرمن محبي الثقافة والفكر والأدب.

ووجهت صالحة غابش الشكر لمؤسسة العويس الثقافية لاحتضانها أنشطة نوعية مميزة وخاصة عبر مشروعها الحيوي ((أعلام من الإمارات))، الذي يسلط الضوء على قامات إبداعية إماراتية.

وقالت صالحة غابش: رصدت في هذا الكتاب العناصر المؤثرة في تجربة شيخة الناخي والتي تبدأ بنشأتها في بيت علم ومن ثم خبرتها الوظيفية التي جاءت مبكرة قبل إكمال دراستها الجامعية ودورها في تأسيس العديد من المنظومات الاجتماعية والثقافية والتربوية بالشارقة وتركيزها على المرأة والتحديات التي تعترضها وهي تؤدي وظائفها الحياتية محاطة بنظرة مجتمعية تراقب حالاتها المختلفة والمتغيرة.

وبدورها تحدثت القاصة الإماراتية شيخة الناخي عن تجربتها في عالم الكتابة التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، ووجهت الشكر إلى مؤسسة العويس لاختيارها ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، وأضافت إنها تشعر بالفخر كونها تنال هذا التكريم من جهة ثقافية مرموقة مثل مؤسسة العويس الثقافية. واغتنت الندوة بالعديد من المداخلات التي أضاءت على تجربة شيخة الناخي وشاركت فيها كل من الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والدكتورة مريم الهاشمي والفنان عمر غباش والروائية فتحية النمر وعدد من الحاضرين الذين احتفوا بتجربة القاصة شيخة الناخي.

وفي ختام الندوة قدم المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درعين تذكاريتين لكل من شيخة الناخي وصالحة غابش وشكرهما على ما قدمتاه في الندوة المتميزة.

ووقعت صالحة غابش مؤلفة كتاب ((شيخة الناخي ـ امرأة تشكل الحلم)) عشرات النسخ من كتابها للحاضرين.

ويعد كتاب ((امرأة تشكل الحلم))، الصادر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر لتوثيق الشخصيات التي تركت أثراً في الحياة الثقافية بشكل عام ـ كتاباً راصداً لسيرة وحياة القاصة الإماراتية شيخة الناخي، وقد قسم الكتاب إلى مقدمة ولقاء أول والطفولة ونشأة ثم العوامل المؤثرة في التجربة القصصية لشيخة الناخي والمضامين الاجتماعية في قصصها، ومن ثم تنطلق المؤلفة إلى رصد زوايا أخرى من حياتها، وذلك بأقلام مجموعة من الكاتبات اللواتي عاصرن تجربتها مثل: أسماء الزرعوني وبثينة خضر مكي وعلياء جوهر وفاطمة الهديدي وكلثم عبدالله ونجيبة الرفاعي.

واشتمل الكتاب أيضاً على خاتمة ومصادر وسيرة ذاتية للقاصة شيخة الناخي وللكاتبة صالحة غابش. وجاء الكتاب بـ 230 صفحة من القطع المتوسط وقد حمل الرقم 36 ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدر عن مؤسسة سلطان العويس الثقافية بدبي. يذكر أن شيخة مبارك الناخي (مواليد 1952) أول امرأة إماراتية تنشر قصة قصيرة. وتعتبر واحدة من أشهر الكاتبات، درست العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتخرجت بدرجة البكالوريوس في عام 1985، وعملت في مجال التعليم.