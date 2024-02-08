102 مشاركة في «جائزة عوشة السويدي» بدورتها الثالثة

اجتمع مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي السبت الماضي، برئاسة الدكتورة رفيعة عبيد غباش، رئيسة مجلس أمناء الجائزة، وذلك لتقييم المشاركات في دورتها الثالثة، التي تحمل اسم ((فتاة العرب)) عوشة بنت خليفة السويدي، وبرعاية رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور.

سعادة

وفي بداية الاجتماع، أعربت د.رفيعة غباش عن سعادتها بالمشاركات الكثيرة والمتنوعة في المسابقة، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة 102 متسابق في مختلف حقول الجائزة، حيث أكدت على أهمية دور الجائزة في دعم وتشجيع المواهب الشعرية المبدعة. وأشادت بالجهود المبذولة من قبل لجنة التحكيم، التي قامت بفرز العديد من الأعمال بدقة فائقة، مما سيسهم في اختيار الأعمال الفائزة بشكل عادل وموضوعي.

مقترحات

وبعد الانتهاء من تقييم المشاركات، ناقش مجلس الأمناء المقترحات المتعلقة بتطوير الفعاليات المستقبلية للجائزة، مع التركيز على تعزيز الجوانب الثقافية والتعليمية لتعميق التأثير الإيجابي في المجتمع. من المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة في حفل تكريم الفائزين قبيل بداية شهر رمضان المبارك، وسيتمكن الجمهور من متابعة التطورات والتفاصيل الجديدة المتعلقة بتوسيع نطاق الجائزة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للجائزة.

أمسيات

تميزت الدورة الثالثة من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي بإطلاق فعاليات مميزة، حيث تم إطلاق ((أمسيات فتاة العرب)) والتي أحيا أولى أمسياتها الشاعر سيف السعدي، الفائز بجائزة الشخصية الأكثر عطاء في الشعر بدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الثانية من الجائزة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار كتاب ((فتاة العرب)) باللغة الإنجليزية وهو خطوة نحو توثيق تراث عوشة بنت خليفة السويدي ونقله لفئة أكبر من الجمهور. يتيح هذا الكتاب للقراء فهماً عميقاً للشعر والفن التي تميزت به عوشة.

تجربة

من خلال هذا الكتاب، تكمل جائزة عوشة بنت خليفة السويدي أحد أهم رسائلها في تعزيز التفاهم الثقافي والأدبي عبر الحدود. حيث يمكن للقراء غير الناطقين بالعربية الاستمتاع بتجربة فريدة والغوص في شعر عوشة السويدي بشكل أعمق. يذكر أن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي ((فتاة العرب)) قد انطلقت في دورتها الثالثة في شهر يونيو 2023 تحت عنوان ((دستور عوشة)). وتأتي الجائزة ضمن أربعة حقول رئيسية وهي: تكريم شخصية إماراتية أو خليجية لإسهاماتها الأدبية، وجائزة أفضل قصيدة نبطية، وجائزة أفضل دراسة أدبية في شعر عوشة، وجائزة أفضل إلقاء لإحدى قصائد عوشة.