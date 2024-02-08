«إكسبوجر».. 400 مصور يروون 2500 حكاية من العالم

يجمع المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، على مساحة 32.888 متراً مربعاً، 400 مصور من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويمنح جمهور وعشاق الفنون البصرية فرصة التجول بين 90 حكاية وقصة ترويها 2500 صورة فوتوغرافية؛ إذ يتحول إكسبو الشارقة خلال الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، إلى ملتقى للحضارات والثقافات والقصص الإنسانية والجماليات العمرانية التي تعرض تفاصيلها عدسة الكاميرا.

وبعد نجاح المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، يستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيراً من صناع الصورة.

تضم أكثر من 45 جلسة حوارية وخطاباً ملهماً عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلماً، وأكثر من 65 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، وغيرها من الفعاليات.

وقالت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: ((تمكن المهرجان خلال مسيرته التطويرية من تحقيق مكانته العالمية ليشكل وجهة فنية يلتقي خلالها صناع الصورة ومبدعو الفنون المرئية في مكان واحد، ليكتشفوا في الشارقة حصيلة أعوام من التصور والتجول والترحال والسفر، والتوثيق لكل تفاصيل الحياة والعالم، فمن أرض المهرجان يأخذنا المصورون بمعارضهم وصورهم إلى بلدان وعوالم مختلفة، تعكس قضايا إنسانية وتنموية وجمالية وحضارية وثقافية واجتماعية مختلفة، وتشكل دعوة لمساندة القضايا العادلة والمهمة)).

ويتيح ((إكسبوجر 2024)) للحضور فرصة حجز أماكنهم للمشاركة في باقة من ورش العمل، تحت إشراف مجموعة من خبراء صناعة التصوير من جميع أنحاء العالم، حيث ينظم المهرجان أكثر من 65 ورشة عمل وجلسة عملية تناسب المصورين المبتدئين والمحترفين، وتوفر لهم التوجيه والتدريب العملي، كما يتضمن المهرجان أكثر من 45 حواراً ملهماً تجمع نخبة من كبار المصورين الفوتوغرافيين والسينمائيين.

ويقدم المهرجان أكثر من 15 جلسة نقاش جماعية تتيح للمشاركين التعرف على مجالات وتقنيات جديدة في مجال التصوير، بالإضافة إلى أكثر من 50 جلسة لتقييم السير الفنية للمشاركين.