التصوير بالكاميرات التقليدية.. تجربة ساحرة تحفز على الابتكار والإبداع

على الرغم من التقدم التكنولوجي وتوفر الكاميرات الرقمية ذات الإمكانات المذهلة، لا يزال التصوير بالكاميرات التقليدية يحتفظ بسحره وجاذبيته الخاصة لدى البعض من الهواة أو المحترفين، ويعتبرون هذا النوع من التصوير تجربة فنية مميزة، تسهم في إثراء المهارات الفنية وتعزز الابتكار والإبداع.

ويعود تاريخ تصوير الأفلام إلى بداية القرن العشرين، حيث كانت الكاميرات تعمل بحوامل الأفلام، وهي عبارة عن شريط ضوئي يحمل صوراً على سطحه، ويعتبر هذا النوع من التصوير تقنية تحتاج إلى مهارات وخبرة فنية للتعامل معها بشكل صحيح.

وتواجه هؤلاء المصورين حالياً بعض التحديات والصعوبات من تكلفة تحميض الأفلام وعملية المعالجة اللازمة للحصول على الصورة النهائية، ويحتاج المصورون إلى تخطيط جيد وعناية كبيرة في اختيار اللقطات المناسبة وضبط الإضاءة بشكل صحيح، ومع ذلك فإن هذه التحديات تعتبر جزءاً من متعة التصوير بالأفلام، حيث تشجع المصور على التفكير والابتكار وتحسين مهاراته.

المصورة الإماراتية علا اللوز، تعمل مصورة محترفة، وتنتقل بين الكاميرا الرقمية إلى الكاميرا ذات الفيلم لتهدئ من رتم الحياة السريع حولها، حيث قالت: ((بحكم الحياة السريعة نحتاج أحياناً لأن نهدئ من هذه السرعة لأنها تشعرنا بالتعب، فالصورة بالنسبة لي فيها المبدأ نفسه، فالكاميرات الفيلمية تحتاج إلى الصبر على الصورة وعلى النتائج النهائية التي لن نتمكن من رؤيتها فوراً والتعديل عليها كما في الكاميرات الرقمية، علينا أن ننتظر لنرى النتيجة النهائية بعد فترة من الوقت وهذا يعلمنا الصبر على النتائج وعدم استعجالها، الحياة فرضت علينا أن نستعجل في كل شيء لأن رتمها أصبح سريعاً جداً، لذا أرى أنه علينا أحياناً أن نهدأ ونراقب ما الذي يجعلنا أكثر صبراً ونمارسه، لهذا السبب أنتقل إلى الكاميرا الفيلمية من وقت لآخر)).

وأشارت إلى وجود العديد من المصورين الذين لا يزالون يستمتعون بالتصوير بكاميرات فيلمية حتى الآن لأنهم يستمتعون بالخطوات كاملة بدءاً من التصوير وانتهاءً بالتحميض الذي يستغرق وقتاً لحين معرفة النتيجة النهائية.

وحول الأماكن التي يمكنها تحميض الأفلام فيها، أوضحت علا أن الأماكن باتت محدودة وارتفعت أسعار التحميض مقارنة بالماضي حين كانت الكاميرا الفيلمية هي الرائجة، ويوجد مكان مخصص في منطقة السركال أفنيو يعمل على تحميض الأفلام محلياً وبالتعاون أيضاً مع إسبانيا، والعديد من المصورين يلجأون إليه.

بدأت علا التصوير في 2007 وتحب تصوير الحياة اليومية التي تعكس الثقافة المحلية واليوميات بكل ما فيها من تفاصيل، وأضافت: ((أحب تصوير كل ما اعتدنا رؤيته وأرصده بشكل مختلف لأني أعرف تماماً أننا ربما نعتاد على بعض الصور واللقطات، لكن بعد فترة من الزمن نظرتنا لها ستتغير، لأنه مع الوقت تزداد قيمة الصور بغض النظر عن جودتها، خصوصاً إذا كانت عائلية وقريبة من القلب)).