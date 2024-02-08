قرية الوثبة تكشف تفاصيل سباق كأس رئيس الدولة للقدرة اليوم

تكشف إدارة قرية الإمارات العالمية للقدرة، عن تفاصيل النسخة 25 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة عبر مؤتمر صحافي مساء اليوم بالوثبة.

والذي يقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحضور مسلم العامري مدير عام القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد كبير من ضيوف الدولة.

وتنظم القرية نسخة استثنائية بمناسبة اليوبيل الفضي للسباق الذي تحول إلى كرنفال رياضي ضخم تستمر فعالياته حتى يوم 18 الجاري عبر مؤتمرات وبرامج وأنشطة مختلفة، وستكون ضربة البداية عبر المؤتمر الصحافي عند الخامسة مساء اليوم.

والذي يتم عبره الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالسباق، فيما تجرى غداً من الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة من مختلف الإسطبلات، ويعقب ذلك ندوة عن تاريخ كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة حتى السادسة مساءً، على أن ينطلق السباق عند السادسة والنصف صباحاً لمسافة 160 كلم، يصاحبه عدد من البرامج الترفيهية الشيقة والجاذبة داخل القرية.

ويشهد الكرنفال الرياضي، عدداً من المؤتمرات والندوات التثقيفية خلال الأيام المقبلة منها ندوة حول الطب الرياضي للخيول عند التاسعة من صباح الاثنين، ومؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية صباح يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن الفعاليات المهمة المصاحبة للسباق، ندوة حول نظام التوقيت والذكاء الاصطناعي صباح الخميس المقبل، وغيرها من الفعاليات والسباقات المتنوعة.

تأكيد

من جانبه أكد مسلم العامري أن إدارة قرية الوثبة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أكملت كل الترتيبات لاستضافة السباق وتنظيمه بما يليق به، ذاكراً أن السباق يحمل اسماً كبيراً وغالياً على قلوب الجميع ما يجعله محط اهتمام وأنظار الجميع، ويزيد من دافع كل المشاركين في الفوز بلقب الكأس الغالية وبلوغ منصات التتويج.

وتمنى مسلم العامري التوفيق لجميع المشاركين، وأن يقدم الفرسان والفارسات مستوى يتناسب مع اسم السباق ويؤكد تطور رياضة الفروسية في الدولة، وأضاف: الفائز لن يكون صاحب اللقب أو من يحرز المراكز الأولى، كل من يشارك في سباق بهذه القيمة الكبيرة يعتبر فائزاً، لأنه حدث مهم ومختلف ويكفي الجميع فيه نيل شرف المشاركة.

بداية قوية

وانطلقت أمس فعاليات منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتستمر حتى بعد غدٍ، ويتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، ومنافسات دولية للفرسان من فئتي (الجونيورز) والأشبال.

وحقق الفارس البرتغالي دوارت سيبرا، على صهوة الجواد ((اتش اتش اس واشنطون)) الفوز في أولى منافسات الحدث الرئيس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم، منافسة الشراع الترحيبية.

وسيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز على المراكز الأولى في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة الدولية من فئة النجمتين؛ بمواصفات المرحلتين وتنافس فيها 63 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 24 فارساً، وبفارق التوقيت تصدرهم الفارس محمد شافي الرميثي؛ وحاز جائزة المركز الثاني فارسنا الشاب حميد عبدالله المهيري.

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