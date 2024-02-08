عاشر أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

تنطلق، اليوم، عاشر أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد))، التي تتضمن 9 أشواط قوية.

وعبر اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن تقديره البالغ للدعم الكبير الذي تقدمه الشركة للرياضة في دبي، وبالأخص سباقات الخيل والغولف.

وأكد امتنانه للدعم المستمر الذي توفره ((دي بي ورلد)) طيلة الموسم، معرباً عن أمله في أن تكون أمسية الجمعة قوية ومثيرة، إذ يتوقع أن تسفر عن مؤشرات مهمة لأمسية كأس دبي العالمي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول ((بي آند أو ماريناز)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 140 ألف درهم، مشاركة ((مثابر)) لـ ((الخيالة السلطانية العمانية)) الذي سيدخل في منافسة قوية مع ((أنليشد)) لـ ((إسطبلات الريف)) و((ايه اس عجيب)) للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

الشوط الثاني

يواجه ((إزعاج)) لمحمد أحمد علي السبوسي التحدي خلال مشاركته في الشوط الثاني ((منطقة دبي للسيارات)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مع تواجد ((كوندور باسا)) لـ ((نادي جلف للسباق)) و((ألغيرنون)) لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يأمل ((أوتو بان)) للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في تحقيق أول انتصاراته في الدولة خلال مشاركته الأولى التي ستكون في الشوط الثالث ((وي ون)) لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم. كما سيشهد الشوط مشاركة ((ديستراكتيف)) لستيوارت ميزون، و((وير ذا وايا)) لذياب غانم راشد المزروعي.

الشوط الرابع

سيكون الصراع قوياً على لقب الشوط الرابع ((دبي التجارية)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مع تواجد ((مستوى)) لـ ((ذا هارولديون))، ((مونتباتن)) لمحمد علي، ((سايلنت ديفنس)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات)).

الشوط الخامس

يسعى ((نيفرشو ويكنيس)) لفترياني هاي إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في ((ميدان)) خلال مشاركته في الشوط الخامس ((المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا)) لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، إلا أن المواجهة ستكون مثيرة مع تواجد ((لارش)) لناصر عسكر، و((ألدوس هيكسلي)) لشيخة عبدالله الخاطر.

الشوط السادس

تصل الأمسية إلى ذروتها في الشوط السادس ((دبي تروفي)) لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 350 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة ((ستارلوست)) لفترياني هاي الذي حقق المركز الثاني في آخر مشاركة له في المضمار العالمي، بالإضافة إلى ((جريت تروث)) لجودلفين، ((بومباي بازار)) لحسين العباس لوتاه، ((شندغة)) لأحمد غليطة المهيري.

الشوط السابع

صراع مفتوح سيشهده الشوط السابع ((فايزاراباد هانديكاب)) لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مع تواجد ((سكوتش أنتيم)) لـ ((رباح للسباقات))، ((ويبينار)) لعبد الرحمن صلاح الراشد، ((النافر)) لجودلفين.

الشوط الثامن

منافسة قوية سيشدها الشوط الثامن ((دي بي ورلد لوجستيكس - دول مجلس التعاون الخليجي)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، خصوصاً بين ((ديزرت سفاري)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((مستر كافو)) لسلطان علي، ((بوردر إيدج)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية مع الشوط التاسع ((مجمع الصناعات الوطنية)) لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة ((الميسان)) لسلطان علي، ((كفاف)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((إنترساسي)) لـ ((كيه اتش كيه للسباقات)).

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