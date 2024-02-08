السباق الصحراوي مسك ختام «السلم للدراجات الهوائية»

يختتم سباق السلم الصحراوي، بعد غد، منافسات الدورة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام سنوياً برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ليشكل بذلك هذا السباق المثير خير ختام لمنافسات الدورة الثامنة التي شهدت هذا العام إقامة سباق النخبة للدراجين.

و((السباق إلى الفضاء)) للدراجين الهواة الإماراتيين، و((سباق السيدات)) للإماراتيات والمحترفات، من خلال مسارات مليئة بالتحديات البدنية والفنية وتتطلب مهارة فائقة من المشاركين للفوز بالسباق الشاق.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسارين للسباق الصحراوي، مسار ((برقا ثمود)) لمسافة 45 كلم، ومسار ((غدير براشي)) لمسافة 52 كلم، في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، ومسار ((برقا ثمود)) يقع في المنطقة الصخرية المرتفعة في محمية المرموم الطبيعية، أما ((غدير براشي)) فهي منطقة منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار في موسمها.

ويتقاطع المساران معاً في بعض النقاط، على أن يقدم كل منهما للمشاركين الفرصة في التنافس بمسار يتناسب مع قدراتهم، كما يقدمان للمتابعين فرصة لمتابعة سباق حافل بالإثارة، والتقلبات في ترتيب المقدمة وصولاً إلى خط النهاية.

وواصلت اللجنة العليا المنظمة للسباق إطلاق أسماء إنجازات أو مناطق على كل سباق، حيث تلعب البطولة دوراً في التعريف بالجغرافية الرائعة للمنطقة التي تقام فيها المنافسات بداية من اسمها الذي يرتبط بمنطقة مهمة في قلب الطبيعة بدبي أصبحت من الوجهات المفضلة للعائلات والسياح والرياضيين لزيارتها والاستمتاع بروعتها، وسيكون السباق الصحراوي بمسمياته الجديدة فرصة للتعريف بمناطق طبيعية تتميز فيها منطقة السلم ومحمية المرموم.

جاهزية

وأنهت اللجنة العليا وضع اللمسات الأخيرة على هذين المسارين، مع السعي لتأمين أعلى سبل السلامة للدراجين للمشاركين على طول مسافة السباق على غرار النسخ الماضية.

وأوضح محمد الموسى، عضو اللجنة المنظمة العليا ورئيس اللجنة اللوجستية، أن اختيار المسارين الجديدين للسباق الصحراوي جاءا بعد دراسة وتحليل لسباقات النسخ الماضية، وسعي اللجنة لإيجاد أكبر قدر من التحدي البدني والفني للدراجين المشاركين ورفع مستوى التنافس، وبالوقت نفسه ضمان سلامة جميع المشاركين وإضافة روعة وتشويق للمشاهدين عبر التلفزيون.

ووجه الموسى، الشكر لجميع شركاء النجاح في هذا الحدث، وخصوصاً الجهات التي تسهم في تأمين هذه المسارات، ومنها: القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وغيرها، حيث تتكاتف الجهود مع هذه المؤسسات الوطنية والخاصة لتقديم نسخة استثنائية أخرى من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي نسعى من خلالها لتحقيق أهداف تتخطى إطار الفوز والخسارة، إلى القدرة على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع وتشجيعه على ممارسة الرياضة عموماً، وتحديداً الدراجات الهوائية لما فيها من فوائد صحية وبدنية عدة، تعود بالنفع على الجميع.

محمد الموسى:

اختيار مساري ((برقا ثمود)) و((غدير براشي)) لزيادة التحدي البدني

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