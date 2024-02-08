Friday, 09 February 2024 04:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأهلي وسبارتاك موسكو في «وين لاين» الليلة

2/8/2024 7:27:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم فريقا شباب الأهلي وسبارتاك موسكو الروسي باستاد آل نهيان، في كأس((وين لاين)) الدولية الودية.

ويحتل شباب الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، برصيد 3 نقاط من الفوز على كايرات الماتي الكازاخستاني 2 - 0، في الجولة الثانية،بينما يتصدر المنافسات روستوف الروسي بـ 6 نقاط، بالفوز على شباب الأهلي وسبارتاك موسكو. وسيلتقي سبارتاك وكايرات الماتي الأربعاء المقبل في آخر مباريات البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08022024000110011019ID1107830953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث