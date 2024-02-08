شباب الأهلي وسبارتاك موسكو في «وين لاين» الليلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم فريقا شباب الأهلي وسبارتاك موسكو الروسي باستاد آل نهيان، في كأس((وين لاين)) الدولية الودية.
ويحتل شباب الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، برصيد 3 نقاط من الفوز على كايرات الماتي الكازاخستاني 2 - 0، في الجولة الثانية،بينما يتصدر المنافسات روستوف الروسي بـ 6 نقاط، بالفوز على شباب الأهلي وسبارتاك موسكو. وسيلتقي سبارتاك وكايرات الماتي الأربعاء المقبل في آخر مباريات البطولة.
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