شباب الأهلي وسبارتاك موسكو في «وين لاين» الليلة

يلتقي في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم فريقا شباب الأهلي وسبارتاك موسكو الروسي باستاد آل نهيان، في كأس((وين لاين)) الدولية الودية.

ويحتل شباب الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، برصيد 3 نقاط من الفوز على كايرات الماتي الكازاخستاني 2 - 0، في الجولة الثانية،بينما يتصدر المنافسات روستوف الروسي بـ 6 نقاط، بالفوز على شباب الأهلي وسبارتاك موسكو. وسيلتقي سبارتاك وكايرات الماتي الأربعاء المقبل في آخر مباريات البطولة.

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