أُنس جابر: دعم الجمهور في الإمارات حافز كبير

أكدت التونسية أنس جابر نجمة التنس العربية والعالمية، والمصنفة السادسة في لائحة لاعبات التنس المحترفات، أن دعم الجمهور من محبي وعشاق التنس في الإمارات يعد حافزاً كبيراً لها من أجل تحقيق لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تشارك بها في نسختها الثانية المقامة حالياً بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

ونجحت أنس جابر في الاختبار الأول لها في منافسات الفردي بعد تخطي عقبة البريطانية إيما رادوكانو في دور الـ 16، بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 - 4 و 6 - 1، وذلك عقب يوم واحد من خسارتها رفقة زميلتها اليابانية ناعومي أوساكا في منافسات الزوجي، إذ كانت مواجهة رادوكانو الأولى لأنس جابر منذ توديعها بطولة استراليا المفتوحة من الدور الثاني.

وقالت أُنس جابر عقب فوزها على رادوكانو في أبوظبي:((دعم الجمهور في أبوظبي حفزني على العودة سريعاً بعد الخسارة في مباراة الزوجي في البطولة، وتقديم أداء أفضل في بداية مشواري في البطولة في منافسات الفردي، والفوز لبلوغ دور الثمانية)).

وتواجه أنس جابر اليوم في ربع النهائي البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة الـ 13 على العالم والتي تأهلت إلى هذا الدور بفوزها الصعب على البولندية ماجدا لينيت في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و42 دقيقة، في واحدة من أطول مباريات التنس للسيدات هذا الموسم. وأضافت أُنس جابر الملقبة بـ ((وزيرة السعادة)) إن الفوزعلى إيما رادوكانو لم يكن سهلاً ، وهي لاعبة رائعة وأتمنى لها التوفيق مستقبلاً.

ووصفت جابر المنافسة في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس بـ ((الصعبة والقوية))، مؤكدة أنها تسعى لحصد اللقب بعدما لم يحالفها التوفيق في النسخة الأولى العام الماضي وأعربت أُنس جابر عن فخرها بكونها تونسية وعربية وقالقت :أتمنى التوفيق لكل النساء في وطني وجميع الدول العربية وأن نرى المزيد من الأبطال في مختلف الرياضات. وعن مواجهة البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور المقبل، قالت :إن مايا لاعبة لا تصدق سأحاول بذل أقصى ما لدي من أجل الفوز والصعود للدور نصف النهائي.

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