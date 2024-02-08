بني ياس يستعير مبونغو

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، تعاقدها مع الكونغولي برستيج مبونغو، بعقد لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة من نادي عجمان، في أولى صفقات ((السماوي)) خلال ((الميركاتو))، مع وجود بند يمنح بني ياس الأولوية في التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، إذ ينتهي عقده مع عجمان نهاية الموسم. ويأتي تعاقد بني ياس مع مبونغو، بعد فسخه عقد البرتغالي جيكو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز