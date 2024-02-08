بني ياس يستعير مبونغو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، تعاقدها مع الكونغولي برستيج مبونغو، بعقد لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة من نادي عجمان، في أولى صفقات ((السماوي)) خلال ((الميركاتو))، مع وجود بند يمنح بني ياس الأولوية في التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، إذ ينتهي عقده مع عجمان نهاية الموسم. ويأتي تعاقد بني ياس مع مبونغو، بعد فسخه عقد البرتغالي جيكو.
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