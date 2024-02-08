الأنصاري ينضم لـ «الصقور»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقد نادي الإمارات مع علي الأنصاري (25 عاماً) مدافع فريق الوصل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في ثالث صفقات ((الصقور)) خلال ((الميركاتو ))، بعد تعاقد الفريق مع ضياء سبع وليو أوساكي.
وشهد مراسم التوقيع، ثاني الشحي وعادل الخيال من مجلس الإدارة وهادف سيف مدير الفريق الأول، بمباركة الإيطالي زينغا المدير الفني للفريق. وأكد الخيال أن التعاقد مع الأنصاري يأتي ضمن خطة شركة الكرة لدعم صفوف الفريق بالمتميزين.
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