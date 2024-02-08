الأنصاري ينضم لـ «الصقور»

تعاقد نادي الإمارات مع علي الأنصاري (25 عاماً) مدافع فريق الوصل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في ثالث صفقات ((الصقور)) خلال ((الميركاتو ))، بعد تعاقد الفريق مع ضياء سبع وليو أوساكي.

وشهد مراسم التوقيع، ثاني الشحي وعادل الخيال من مجلس الإدارة وهادف سيف مدير الفريق الأول، بمباركة الإيطالي زينغا المدير الفني للفريق. وأكد الخيال أن التعاقد مع الأنصاري يأتي ضمن خطة شركة الكرة لدعم صفوف الفريق بالمتميزين.

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