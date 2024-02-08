Friday, 09 February 2024 04:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأنصاري ينضم لـ «الصقور»

2/8/2024 7:27:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقد نادي الإمارات مع علي الأنصاري (25 عاماً) مدافع فريق الوصل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في ثالث صفقات ((الصقور)) خلال ((الميركاتو ))، بعد تعاقد الفريق مع ضياء سبع وليو أوساكي.

وشهد مراسم التوقيع، ثاني الشحي وعادل الخيال من مجلس الإدارة وهادف سيف مدير الفريق الأول، بمباركة الإيطالي زينغا المدير الفني للفريق. وأكد الخيال أن التعاقد مع الأنصاري يأتي ضمن خطة شركة الكرة لدعم صفوف الفريق بالمتميزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08022024000110011019ID1107830950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث