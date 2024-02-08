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12 لاعباً بتشكيلة «الأبيض» لمونديال الشاطئية

2/8/2024 7:27:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الكرة التشكيلة الرسمية لمنتخب كرة القدم الشاطئية المشارك في نهائيات كأس العالم ((الإمارات 2024))، التي تنطلق في دبي الخميس المقبل، وتستمر حتى 25 الجاري، وضمت 12 لاعباً هم:

محمد الجسمي، وحميد جمال، وهيثم الكعبي، وأحمد بشر، ووليد بشر، وعباس علي، وكمال علي، وأحمد الملاحي، وعلي محمدي، وعبدالله عباس، ووليد محمدي، وراشد عيد.

ويلعب ((أبيض الشاطئية)) في المجموعة الأولى، برفقة منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة ؛ وتجمع مباراة افتتاح المونديال منتخبي الإمارات ومصر، يوم الخميس المقبل، وخاض منتخبنا مباريات تجريبية، خلال معسكره الداخلي مع منتخبات روسيا، والمكسيك، وبيلاروسيا.

من ناحية أخرى انتظمت منتخبات البرازيل إسبانيا وإيطاليا، ومصر، والمكسيك، والسنغال، وبيلاروسيا في تدريباتها بملاعب دبي استعداداً للبطولة، ومن المنتظر وصول منتخبات البرتغال والأرجنتين وعمان، والولايات المتحدة، خلال الأيام المقبلة.

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