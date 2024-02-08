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الهولندية لورينا ويبيس بطلة مرحلة دبي لطواف الإمارات

2/8/2024 7:27:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت الهولندية لورينا ويبيس من فريق ((إس دي ووركس بروتايم)) الهولندي بالمرحلة الأولى الافتتاحية من النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات 2024.

مرحلة دبي، التي أقيمت لمسافة 122 كلم، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، محققة زمناً قدره في 02:59:11 ساعة، وانطلق السباق من حديقة دبي للزهور ((ميراكل غاردن))، مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، حتى خط النهاية في دبي هاربور، واحتلت المركز الثاني الإيطالية رايتشل باربيري من فريق دي إف فايرمينش، وجاءت الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة بالمركز الثالث.

ويقام الحدث عبر 4 مراحل، بمشاركة نخبة من بطلات الدراجات عالمياً، وتقام اليوم المرحلة الثانية للطواف، ((مرحلة مدن))، وتنطلق من باب النجوم من المرفأ، وصولاً إلى مدينة زايد بالظفرة، وتبلغ مسافة المرحلة 113 كلم.

توّج الفائزات بقمصان المرحلة الأولى سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي،وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، المهندس باسل إبراهيم مدير إدارة حرم الطريق، العميد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في إمارة دبي، برونو دي سوزا الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية في برجيل القابضة، كفاح سبيتان، نائب رئيس إدارة المجمعات في الدار، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجلس دبي الرياضي، ودبي ميراكل جارن، بلدية دبي، دبي هاربور.

وحصلت ويبيس على القميص الأحمر، برعاية مياه العين متصدرة الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر، برعاية تدوير كمتصدرة بالنقاط، بحصولها على 25 نقطة، متقدمة بفارق 4 نقاط عن رايتشل باربيري، و8 نقاط عن كوسكوني من فريق الإمارات القابضة، التي احتلت المركز الثالث في ترتيب النقاط بـ 12 نقطة.

وتألقت الكازاخستانية يانينا كوسكوفا من فريق طشقند سيتي خلال المرحلة الأولى، وقدمت أداء رائعاً رغم الإصابة الطفيفة، التي تعرضت لها في اليد اليسرى نتيجة حادث السقوط خلال السباق، وحصلت كوسكوفا على القميص الأبيض، برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، إلى جانب القميص الأسود برعاية الدار المتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وقالت ويبيس عقب فوزها بمرحلة دبي: استعدت شعور الفوز في دبي، بعد أن افتقدته لمدة 151 يوماً، سعيدة بالفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، أشكر زملائي في الفريق خاصة لوتي كوبيكي، التي فتحت لي المجال للمرور في الأمتار الأخيرة، وعبور خط النهاية.

وأكدت ويبيس أن دبي مدينة رائعة وتعرفها جيداً، وقالت: حرصت على القدوم إلى ((دانة الدنيا)) قبل فترة للاستعداد، للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات.

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