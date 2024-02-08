الوصل والوحدة في تحدي نصف نهائي كأس «ADIB» اليوم

تقام اليوم مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم ((ADIB))، في عودة الحياة لملاعبنا بعد فترة توقف طويلة لمشاركة المنتخب في كأس آسيا، ويحل العين ضيفاً على كلباء في الخامسة و20 دقيقة عصراً، فيما يلتقي الوصل وضيفه الوحدة، باستاد زعبيل في الثامنة مساءً.

وتحظى مواجهة الوصل والوحدة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير باعتبارها مواجهة من العيار الثقيل، وتحدياً قوياً بين الفريقين، كما يديرها طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو، ويعاونه غابرييل تشاد، وبابلو أسيفيدو، وكل من نيكولاس لامولينا حكم فيديو، وخالد ناجم، حكم رابع ومسعود حسن حكم فيديو مساعد.

والمواجهة تحمل رقم 11 بين الفريقين في الكأس، ويتفوق الوصل بتحقيق 5 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للوحدة، وتعادل الفريقان في مواجهة واحدة. ولعب الوصل خلال فترة التوقف مباراتين وديتين وفاز على الأخدود السعودي وخسر من كلباء، وصفوف الفريق مكتملة بانضمام الدوليين، فيما خاض الوحدة خلال فترة التوقف 3 مباريات ودية، وفاز على الزمالك 3-1 ببطولته الدولية وخسر أمام الاتفاق السعودي في نهائي البطولة بركلات الترجيح، واختتم ودياته بالخسارة من الفيحاء السعودي 0-1.

ويدخل ((العنابي)) المباراة بحلة فنية جديدة في الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الصربي غوران توفيغدزيتش الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ الذي قاد الفريق مؤقتاً عقب إقالة الجنوب أفريقي موسيماني، ويستعيد ((العنابي)) جهود الحارس راشد علي بعد تعافيه من الإصابة، ويتواصل غياب الحارس محمد الشامسي والمقيم سالم السومحي اللذين يتدربان مع فريق الرديف، بينما عاد لتدريبات الفريق الأول، البرتغالي روبن فيليب، وعزز الوحدة صفوفه بضم الجناح الدولي الأوزبكي خوجيمات إيركينوف بديلاً للأرجنتيني جوانكا.

وقال ميلوش مدرب الوصل: مواجهتنا مع الوحدة قوية وجماهيرية، وأحب هذا النوع من المباريات، والتي نعود من خلالها إلى أجواء المنافسات المحلية ، واللاعبون حصلوا على فترة راحة مناسبة، لكن في المقابل تأثرت لياقة المباريات. وأضاف: الوحدة تعاقد مع مدرب يتمتع بخبرة كبيرة على مستوى الخليج، وقمت بمتابعة الفريق في بطولته الودية وقدم أداءً مميزاً وعلينا التركيز على أنفسنا.

وأكد غوران مدرب الوحدة جاهزية فريقه وقدرته على تحقيق التفوق اليوم، وقال: المباراة تمثل أهمية خاصة لي باعتبارها اللقاء الرسمي الأول لي مع ((العنابي))، وسعيد باستجابة اللاعبين لأفكاري الفنية خلال فترة قصيرة.

كلباء × العين

ويخوض العين وكلباء الخطوة الأولى لنصف النهائي بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز ووضع قدم في النهائي ويدخل العين المباراة، مكتمل الصفوف، ولعب الفريق خلال فترة التوقف 3 مباريات ودية، حيث فاز على ظفار العماني، وخسر أمام التعاون السعودي، وتعادل مع الأخدود السعودي. وفي المقابل يفتقد كلباء جهود الدولي سلطان عادل الذي أصيب مع منتخبنا بكأس آسيا، والإيراني مهدي قائدي لوجوده مع منتخب بلاده بالبطولة.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن التحضيرات مضت بصورة جيدة، وقال: حظوظنا كبيرة في الصعود إلى منصات التتويج هذا الموسم، ونشارك في 4 مسابقات مختلفة، الأمر الذي يبعث على الفخر، والقلق، وأتمنى أن يراعي اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وضع الفريق. وأكد فرهاد مجيدي مدرب كلباء أن فترة التوقف كانت جيدة للفريق وخاض خلالها مباريات ودية عدة، وقال: ندخل لقاء العين بتركيز كبير بطموح الفوز.

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