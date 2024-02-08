طيران الإمارات تحلق في سماء الـ«NBA»

أعلنت طيران الإمارات والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ((NBA))، أمس، خلال مؤتمر صحافي عالمي عن توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية لسنوات عدة، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة.

بالإضافة إلى ((شريك الاسم)) لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ((NBA))، التي كان اسمها مسابقة كأس ((إن - سيزون)). كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وباعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة ((كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية))، وسوف يظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بدءاً من مباراة ((كل النجوم 2024 All Star Game))، التي ستقام يوم الأحد 18 فبراير الجاري.

شعبية كبيرة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: ((نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم. ومن هذا المنطلق فنحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إضافة قيمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تشكل اللعبة عنصراً رئيسياً مهماً في الثقافة الرياضية)).

كواليس الصفقة

وبدوره، كشف بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في تصريحات خاصة لـ((البيان)) عن كواليس المفاوضات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ((NBA))، مؤكداً بأن المفاوضات بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، إذ قمنا بالتواصل معهم في تلك الفترة أثناء توسع طيران الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لدينا الرغبة بأن نقوم برعاية بطولة تهم المجتمع الأمريكي.

وأضاف ((المفاوضات بدأت مع الإدارة السابقة لـ((NBA))، ولكن كانت هناك بعض الصعوبات والعقبات التنظيمية كانت أبرزها بأنه لم يسبق لأي علامة تجارية التواجد على القمصان، وكانت هذه إحدى النقاط التي تمت منافشتها معهم، بالإضافة إلى القيمة المالية المبالغ فيها لإتمام الصفقة، مما أدى إلى توقف المفاوضات إلى أن تم تعيين آدم سيلفر مفوضاً جديداً للرابطة.

نجاح

وقال بعد أزمة جائحة ((كورونا)) في العام 2020، عدنا للتفاوض مرة أخرى مع الرابطة، مؤكداً بأن طيران الإمارات هي التي صنعت هذا العرض وليست الرابطة، بكافة تفاصيلها الدقيقة، إذ على سبيل المثال تسمح التكنولوجيا المرتبطة بالبث التلفزيوني لدى ((NBA))، بإظهار شعار طيران الإمارات عالمياً بعيداً عن الدخول في تعقيدات البث والحقوق التلفزيونية التي تختلف من دولة إلى أخرى.

وأضاف أن المفاوضات الثانية استغرقت سنة لإنهاء الصفقة، إذ قمنا بحل كافة النقاط الخلافية بما فيها المالية، مشيداً بأداء الفريق المفاوض الذين نجحوا في إتمام الصفقة، إذ باتت طيران الإمارات أول شركة طيران في العالم تدخل في شراكة مع ((NBA)).

المرتبة الأولى

من جانبه، أكد مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية والرئيس التنفيذي للعمليات، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، أنه على الرغم من التطور الكبير التي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا الإمارات بقيت دائماً في سلم أولوياتنا.

والسبب الرئيسي يعود إلى تواجد مختلف الجنسيات والثقافات فيها، من بينهم قطاع عريض جداً من محبي كرة السلة والمتابعين لـ((NBA))، وثانياً محبة الشعب الإماراتي ومتابعته لمجريات الدوري الأمريكي لكرة السلة، وهذا سر استثمارنا في الدولة.

وأضاف: إن كل هذه العوامل دفعتهم للتواجد في الإمارات، إذ ننظم سنوياً مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في العاصمة أبوظبي، وقمنا بتأسيس أول أكاديمية لنا في دبي، بالإضافة إلى افتتاح أولى محلات الـ((NBA)) في المنطقة.

كما تحدث عن كواليس الصفقة العالمية، قائلاً: إن هناك أرضية مشتركة تجمع الجانبين، إذ تعتبر طيران الإمارات من الشركات ذات الثقل العالمي والدليل تواجدهم في معظم دول العالم من ناحية سوق الطيران والسفر والرعايات الدولية التي تقوم بها، ومن الجانب الآخر يتمتع الـ((NBA)) بشعبية كبيرة في أمريكا والعالم، إذ نقوم بنقل المباريات في أكثر من 200 دولة وبلغات مختلفة، لذا ارتأينا بأن هذه الشراكة سوف تصب لمصلحة الطرفين.

وأضاف: إنه خلال المفاوضات بين الجانبين، كان المفتاح الأساسي هو الشيء الجديد المختلف الذي سيقوم كلا الطرفين بتقديمه، وهذا الذي تجسد في نهاية المطاف، أبرزها بأن طيران الإمارات أصبحت أول شركة طيران عالمية تتواجد في الـ((NBA))، وإدخال اسم الشركة العالمية مع اسم المسابقة، وتواجد شعار الشركة على قمصان حكام الدوري، بالإضافة إلى عدد من الأمورالفريدة..

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