«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد تألق «إف3 إس» و«الظفرة»

حفلت انطلاقة منافسات ((الشيوخ))، ضمن بطولة ((كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور))، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بندية وتنافس قوي وسط تفوق فريق ((إف 3 إس)) الذي حصد 2 من أشواط ((الرمز)) في فئتي جير تبع وجير شاهين، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها ((إف 3)) و((إم7))، كما كسر فريق ((الظفرة فالكون))، حاجز الـ 17 ثانية للمرة الأولى في البطولة، وتمكن من تحقيق لقب اثنين من أشواط ((الرمز)) في فئتي جير تبع وجير شاهين جرناس.

وتتواصل منافسات الشيوخ،اليوم بإقامة أشواط بيور جير.

وشهدت أشواط جير شاهين، تحقيق فريق ((إف 3إس)) المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير ((إس 30)) بزمن 17.550 ثانية، والطير ((متروك)) بـ 17.555 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق ((إف 3)) بالطير ((ترشيح)) بزمن 17.558 ثانية.

وتمكن فريق ((الظفرة فالكون))، من كسر حاجز الـ 17 ثانية لأول مرة في البطولة محققًا المركز الأول في شوط الرمز جرناس، بالطير ((إس92)) بزمن 16.624 ثانية، فيما جاء فريق ((إم7)) بالمركز الثاني بفارق بسيط، بالطير ((7)) بزمن وقدره 16.771 ثانية، وعاد فريق ((الظفرة فالكون)) ليحقق المركز الثالث بالطير ((إس26)) بـ 17.036 ثانية.

وفي أشواط جير تبع، أثبت فريق ((إف3 إس)) تفوقه بفئة الفروخ بتحقيقه شوط رمز الفرخ، بالطير ((تي 52))، بزمن 17.942 ثانية، يليه فريق ((إم7)) بالطير ((تي إس 7)) بـ 18.425 ثانية، وعاد فريق ((إف3 إس))، ليحقق المركز الثالث بالطير ((تي 56)).

وأكمل ((الظفرة فالكون))، تفوقه في أشواط جير تبع جرناس بتحقيقه المركزين الأول والثالث في شوط الرمز بالطير ((تي 157)) والطير ((تي 164))، وذهب المركز الثاني لفريق ((إم7)) بالطير ((تي 32)).

وقال الصقّار خليفة المحمود: البطولة واكبت التوقعات بمشاركة أقوى الطيور ونخبة الصقارين بالدولة، والأرقام المتقاربة تظهر المستوى القوي للبطولة وجودتها العالية.

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