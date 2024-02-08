صعوبة مهمة بلينكن؟

ما زالت الهوة شديدة الاتساع بين بيبي نتانياهو ويحيى السنوار، وبين حكومة اليمين وقيادة القسام.

وكل من يعتقد أن الاتفاق وشيك وسهل هو في حقيقة الأمر شديد التفاؤل ومغرق في حسن النية.

لماذا هذه المرحلة – بالذات – شديدة التعقيد والصعوبة؟

ببساطة لأنها مرحلة الفصل الأخير في سلسلة جولات حقبة ما بعد 7 أكتوبر 2023.

من هنا يصبح شكل الاتفاق أو التسوية هي العنصر الحاكم لكل طرف في تسيير وتبرير وتسويق الإجابة عن سؤال الأسئلة وهو: هل انتصرنا أم انهزمنا؟

يدرك السنوار أن أي تسوية تؤدي إلى خروج قيادة ((القسام)) من غزة أو اغتيال رموز قيادتها أو القبض عليها، هي إعلان صريح لانتصار نتانياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويدرك السنوار أن أي تحرير كامل للرهائن بعمليات نوعية إسرائيلية هو انتصار وتلبية عملية للوعد الإسرائيلي الذي قطعة نتانياهو ووزير دفاعه ورئيس أركانه على أنفسهم.

من ناحية أخرى، يرى نتانياهو أن أي استجابة لأي مطلب أمريكي أو أوروبي أو أممي لإيقاف كامل لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين هو انتصار لـ((حماس)) وهزيمة للعملية العسكرية الإسرائيلية.

ويدرك نتانياهو أن في حال حدوث ذلك فإن سيف الحساب والعقاب سوف يوضع على رقبته في صبيحة اليوم الثاني لتوقف إطلاق النار.

من مصلحة نتانياهو استمرار القتال ما دام هدف تدمير ((حماس)) وقيادة ((القسام)) لم يتحقق، وما دام مشروع تحرير الرهائن بواسطة الجيش الإسرائيلي لم ينجح بعد.

هنا يأتي بلينكن إلى المنطقة في زيارة خامسة محاولاً الاستعانة بجهود القاهرة والدوحة والرياض وأبوظبي ولندن وباريس من أجل تحقيق أحد هدفين:

الأول: وهو الأفضل، وقف إطلاق نار يؤدي إلى مفاوضات سلمية سياسية ترفع ضغوط الإحراج السياسي عن كاهل إدارة بايدن داخلياً وخارجياً وعند الحلفاء العرب والمسلمين.

الثاني: وهو الأكثر عملية، هو تقليل معدل القتل والتدمير والاستفزاز الإسرائيلي الحالي.

في الاحتمالين ستبقى 3 حقائق:

1. نتانياهو لن يتنازل.

2. ((القسام)) لن تتنازل.

3. حلفاء واشنطن العرب لن يقبلوا بمشروع التهجير القسري.