الاستدامة رحلة لا تنقطع

اتخذت دولة الإمارات منذ تأسيسها نهجاً راسخاً، يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، إيماناً منها بأهمية هذه القيمة في حاضر المجتمع ومستقبله، وضرورة المحافظة على الموارد والثروات، والعمل على ديمومتها، ليستمر الانتفاع بها، وخاصة مع ما يواجهه العالم اليوم من تحديات بيئية ومناخية متنوعة، لا تخفى على أحد، وهي تستدعي حلولاً جوهرية لمواجهتها والتغلب عليها، وذلك لا يتأتى بكل تأكيد إلا بتضافر جهود الجميع، مجتمعات ومؤسسات وحكومات، للخروج بالحلول الناجعة التي تصب في مصلحة البشرية جمعاء.

وانطلاقاً من مسؤولياتها، أطلقت دولة الإمارات مبادرة ((عام الاستدامة)) في 2023، للعناية بهذا الجانب المهم، ونشر الوعي والتثقيف حول قضايا الاستدامة البيئية، ليترسخ ذلك وعياً وثقافة وسلوكاً لدى مختلف شرائح المجتمع، وأطلقت الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تخدم هذا المجال، وقد انقضى هذا العام بإنجازات إماراتية متعددة، من أبرزها استضافة مؤتمر المناخ العالمي ((COP28))، وما نتج عنه من الاتفاق التاريخي للمناخ، الذي أقره ممثلو 197 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وإطلاق صندوق للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، وتدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إطلاق ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)).

واستمراراً على هذا النهج الراسخ، والإنجازات المتواصلة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، عن تمديد مبادرة ((عام الاستدامة))، لتستمر مسيرة الاستدامة على مختلف الأصعدة، في رحلة وطنية لا تنقطع.

إن هذا الإعلان الوطني، يعكس حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في ترسيخ الاستدامة في جميع مناحي الحياة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، لتكون دولة الإمارات بذلك نموذجاً ملهماً لكافة الدول والمجتمعات، لتحذو حذوها في تحقيق التنمية المستدامة، وحفظ الموارد والثروات التي حبا الله البشرية بها، وحماية البيئة التي هي نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، وتستوجب من الإنسان المحافظة عليها، ليدوم خيرها للجميع.

وهذه الرحلة الوطنية التي لا تنقطع نحو الاستدامة، هي امتداد طبيعي للإرث الحضاري الذي رسخه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أولى البيئة فائقة العناية، وعمل على تحويل الصحراء القاحلة إلى أرض خضراء باهرة، برؤية طموحة، لا تعرف المستحيل، وأطلق الكثير من مشاريع التنمية المستدامة، التي انتفع بها كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وقد قال مؤكداً على ذلك: ((إننا نولي بيئتنا جلّ اهتمامنا، لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا، لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض، وتعايشوا مع بيئتها في البرّ والبحر، وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف، الحاجة للمحافظة عليها، وأن يأخذوا منها قدر احتياجهم فقط، ويتركوا فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء)).

إن ذلك يضع أمامنا حقيقة واضحة، وهي أن الاستدامة منهج حياة، وهي مسؤولية مجتمعية، يتشارك فيها الجميع، وتتطلب أن يتحلى كل فرد بالسلوكيات التنموية الرشيدة، فيكون قدوة في ترشيد استهلاك الموارد التي بين يديه، وحسن إدارتها بالشكل الأمثل، ويُعوِّد على ذلك أسرته ومن يحيط به، وقد حثنا ديننا الحنيف على ذلك، فقد جاء الأمر بالاعتدال وحفظ النعم، والنهي عن الإسراف والتبذير، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال: ((ما هذا السرف؟)) فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: ((نعم، وإن كنت على نهر جارٍ))، كما جاء الحث على وسائل التنمية المستدامة، مثل الزراعة وغيرها، وما في ذلك من الفضل والأجر، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة))، ويتأكد ذلك بالنسبة للمزارعين والصيادين ومربي الحيوانات وغيرهم، وممن هم معنيون بذلك أيضاً، المؤسسات والقطاعات المختلفة، لتكون كل هذه الجهات مشاعل مضيئة، تساند رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق التنمية المستدامة، وابتكار الحلول والمبادرات المميزة.