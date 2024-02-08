قيّدوها قبل أن تفلت

لا نمزح عندما نقول إنها نظارة المجانين أو ((المخابيل))، فهذه حقيقة، بدأت صورتها تتضح من خلال تصرفات الذين حصلوا عليها وخرجوا إلى العلن.

شخص يتوقف وسط الرصيف حيث ممشى الناس، ويطبع في الهواء وكأن لوحة مفاتيح الكمبيوتر أمامه، ويلوّح بيديه يميناً ويساراً، والناس يتجنبون المرور أمامه حتى لا يصفعهم دون وعي!

وشخص آخر يجلس في ((المترو)) ويتفاعل مع ما يراه من تلك النظارة العجيبة، يشتم ويلعن، وقد يضحك ويقفز من مكانه، والناس كأنهم يشاهدون كائناً عجيباً هرب من ((سيرك)).

أما السائق فحدث عنه ولا حرج، يترك المقود ويكتب ويناقش، ولا يرى إلا الواقع الذي يعايشه من نظارته التي يقال إنها عجيبة، والشارع والسيارات والمارة تركهم للحظ.

المشهد العام يقول إن النظارة التي سميت زوراً ((الواقع المعزز)) ليست وسيلة ترفيه، وليست كما قالت قناة إخبارية شبه محلية ستكتسح الكمبيوتر النقال و((الآيباد)) والهواتف الجوالة، وستحدث ثورة في عالم الاتصال، بل ستحول البشرية إلى ((أراجوزات))، وتخيلوا جميعاً أن يحيط بكم عشرة أشخاص يضعون آخر العجائب على أعينهم، ماذا سيحدث؟ وكيف ستتعاملون مع الفوضى التي سيحدثونها؟، وهم أجساد بينكم، أما عقولهم وأحاسيسهم فهي معلقة بما يشاهدون ويعايشون، وتخيلوا الأطفال لو وصلت إليهم هذه النظارة، ماذا سيكون مصيرهم؟ وكيف سيتعلمون متطلبات الحياة؟ وكيف سيدرسون؟ وكيف يتعاملون مع ذويهم؟

نظارة الشركة الباحثة عن كنز لا ينضب قد تصلح للمختبرات، وقد يستفيد منها الجراحون والأطباء عند إجراء العمليات أو الفحص، وقد تنفع في مجالات أخرى، ولكنها في الجانب البشري العادي ستنتج جيلاً منفصلاً عن واقعه وحياته، وستؤدي على المدى القصير وليس البعيد إلى تدمير البشرية إذا تركت منفلتة إرضاء لشركة أو دولة أو وكلاء مبيعات!