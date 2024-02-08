انتصار لإنسانيتنا

حين نكتب عن غزة أو نقف مع أهلها فإنما نفعل ذلك اصطفافاً مع الحق وانتصاراً لإنسانيتنا، نكتب عما يجري في غزة، لا عن حماس ولا عن أية سلطة أو حزب أو اتجاه، فكل الولاءات في معظم أقطارنا برهن البيع وكل البنادق قابلة للمقايضة إلا ما رحم ربي!

أعلم أنه لا شيء يمكن الوثوق فيه في أيامنا النحسات هذه، ولكن ما نثق فيه حقاً هو أن ما يجري ليس سوى جريمة إبادة مكتملة الأركان، حرب اجتثاث ظالمة تشن على شعب غزة الأعزل والوحيد في مواجهة آلة موت بلا قلب ولا ضمير ولا كوابح من أي نوع، آلة عمياء كثقب أسود لا تميز بين أنفاق يختبئ فيها مقاتلون مدججون، وبين مستشفيات ومدارس تمتلئ بالصغار والمرضى والعجزة، آلة تطحن حياة الرضع والصبايا الذين يشبهون الورد ويطيرون للسماء في غمضة عين.

كمواطنة عربية ممتلئ قلبي بالحزن والأسى، فما حدث وما يزال يحدث للناس هناك بشكل يومي، للعائلات في بيوتهم، للمرضى، لطواقم الأطباء والإسعاف والتمريض، للحوامل والعجائز وأصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة، ما يحدث هناك وأمام أعيننا لا ينتهك مشاعر التعاطف والألم فينا فقط، ولكنه يدوس على وجوهنا ووجودنا ويمرغنا في العجز يومياً، ثم لا نملك أن نفعل شيئاً في نهاية المطاف سوى الفرجة!

كإنسانة أولاً وكمواطنة عربية مسلمة، أشعر بأن ما يحدث يستبيحني، يعلن احتلالي وتهشيم إنسانيتي وقذفي في البحر بلا أي شعور بأن لألمي قيمة، هذه المواطنة العربية التي هي أنا وغيري ننتظر دبابات مغول العصر ليسيروا فوق أجسادنا، لأن لديهم ضوءاً دولياً أخضر وغطاء عالمياً ليفعلوا ما شاءوا وعلينا أن لا نبكي أو نتألم أو حتى ندافع عن أنفسنا، لأننا سنصف إرهابيين!

إنني هنا أتحدث عن العدالة والحق والقانون، لا عن السياسة، أتحدث كإنسان دون أية تصنيفات وجنسيات، إنسان يكره الظلم والقتل والإبادة وينتصر للعدالة والحياة، فإلى متى ستظل هذه المجزرة مفتوحة هكذا على هواء كل العالم؟ لقد فقد العالم الإحساس بإنسانيته!!