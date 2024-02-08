كتابة التاريخ

واصل المنتخب القطري الشقيق، حامل اللقب، مسيرته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة كأس آسيا، بعد بلوغه المباراة النهائية إثر فوزه على نظيره الإيراني في مباراة مثيرة وحماسية وسريعة من الطرفين، وبرغم البداية الإيرانية القوية إلا أن عزيمة وإصرار لاعبي العنابي قادتهم إلى الفوز ليتحقق الحلم العربي ويتأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية مساء السبت على استاد لوسيل، في مواجهة مع نظيره الأردني الذي تأهل في يوم مشهود للكرة العربية متخطياً المنتخب الكوري الجنوبي.

البلدان يحملان لواء العرب في النهائي بعد نجاحهما في تخطي عمالقة آسيا وآخرهم منتخبا كوريا الجنوبية وإيران اللذان كانا من أقوى المرشحين قبل انطلاق المنافسات، إلا أن مقدرة وكفاءة لاعبينا العرب أطاحت جميع التوقعات.

بالروح العالية والتكتيك الناجح نجح المدربان العربي المغربي ((عموته)) في قيادة المنتخب الأردني لنهائي تاريخي، رغم فترته القصيرة التي لم تتجاوز الستة أشهر، كما نجح الإسباني لوبيز في قيادة قطر للنهائي رغم أنه تولى مسؤولية العنابي منذ 40 يوماً فقط.

تخطى المنتخب القطري عقبة الدور نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، ليخوض النهائي الثاني له في تاريخ مشاركاته العشر في البطولة القارية التي بدأ مشواره فيها عبر النهائيات التاسعة بالكويت قبل 44 سنة.

العنابي والنشامى ينتظران اللقب في إنجاز يسجل للتاريخ، بين لقب ثانٍ على التوالي للمنتخب القطري وبين لقب أول للمنتخب الأردني.. والله من وراء القصد