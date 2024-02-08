تعيين رئيس الاستخبارات الإثيوبية نائباً لرئيس الوزراء

أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس، بأن البرلمان الإثيوبي وافق، على تعيين رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، تمسجين تيرونه، نائباً لرئيس الوزراء، خلفاً لدمقي مكونن، الذي شغل المنصب لأكثر من 11 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، قبل البرلمان ترشيح السفير السابق لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي، لتولي منصب وزير الخارجية. وشغل مكونن أيضاً منصب وزير الخارجية منذ عام 2020.

وانتخب تيرونه، الذي قاد تنسيق تعامل الحكومة مع الصراع الذي اندلع العام الماضي في منطقة أمهرة، أواخر يناير الماضي، خلفاً لمكونن في منصب نائب رئيس حزب ((الازدهار)) الحاكم. إذ عادة ما يشغل نائب رئيس الحزب، منصب نائب رئيس الوزراء.

وتولى مكونن منصبه بعد وفاة رئيس الوزراء، ملس زيناوي، عام 2012، واستمر في عمله خلال فترة مضطربة في السياسة الإثيوبية، حتى مع إعادة تنظيم صفوف الحزب الحاكم بعد تولي آبي أحمد السلطة عام 2018.

وعين آبي أحمد، دمقي مكونن، وزيراً للخارجية بعد أيام من اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي، شمالي البلاد، نوفمبر 2020، التي استمرت عامين.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه جرى تعيين المسؤول السابق في منظمة الصحة العالمية، مكديس دابا، خلفاً لوزير الصحة، ليا تاديسي.

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