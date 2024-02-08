بيونغيانغ تلغي قوانين التعاون الاقتصادي مع سيئول

صوت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، أمس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين، بحسب ((فرانس برس)).

ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين، فيما تسرع بيونغيانغ برامجها لتطوير الأسلحة، وتعزز سيئول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، بينما مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلقة منذ سنوات. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية، بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي. وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا، أول من أمس، صوت المسؤولون لصالح إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين ((مع موافقة بالإجماع))، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية.

يأتي القرار الأخير بعدما اعتبرت بيونغيانغ، في يناير الماضي، أن سيئول ((عدو رئيس))، وحلت وكالات مكرسة لإعادة توحيد الكوريتين، فيما هددت باحتلال جارتها في حال اندلاع حرب.

بينما ألغت بيونغيانغ، العام الماضي، اتفاقاً عسكرياً تم توقيعه عام 2018، يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية، التي تم وضعها بموجب هدنة، أنهت الحرب الكورية، التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.

في الغضون أقر البرلمان الكوري الشمالي، الذي يتخذ خطوات رسمية لتبنى القرارات السياسية لحزب العمال الحاكم، بالإجماع، إلغاء القوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية مع سيئول، بما في ذلك خطة إلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي، الذي اعتبر، في الماضي، رمزاً للتعاون بين الكوريتين، وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.

جدير بالذكر أن الجولات إلى جبل كومغانغ السياحي ذي المناظر الخلابة، شمال الحدود الشرقية، كانت رمزاً للتعاون الاقتصادي، الذي بدأ خلال فترة التواصل بين الكوريتين، أوائل العقد الأول من القرن الجاري، حيث اجتذبت ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي، بيد أن الرحلات السياحية إلى الجبل توقفت فجأة عام 2008، بعدما قتل جندي كوري شمالي سائحاً من كوريا الجنوبية خرج عن المسار المحدد، ضل طريقه إلى منطقة محظورة، ما دفع سيئول على الفور إلى تعليق الرحلات إلى الموقع السياحي.

إلى ذلك، لم يذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية القانون الخاص لكوريا الشمالية، الذي يحكم مشروعاً اقتصادياً مشتركاً كبيراً آخر، هو منطقة ((كايسونغ)) الصناعية، التي كانت تضم في ذروتها مصانع 125 شركة كورية جنوبية، توظف زهاء 55 ألف عامل كوري شمالي.

في المقابل، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تتولى العلاقات مع بيونغيانغ، إن الإجراء الذي اتخذته جارتها الشمالية لم يكن مفاجئاً، ولن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها.

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