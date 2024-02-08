إصرار عراقي على إنهاء مهمة التحالف الدولي

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، أنها مصرّة على إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، مؤكدة قدرة القوات العراقية على مجابهة الإرهاب المحتمل، لا سيما بعدما بات تنظيم ((داعش)) الإرهابي لا يمثل تهديداً للبلاد كما في السابق، متهمة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، بأنه تحول إلى ((عامل عدم استقرار للعراق)).

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، أن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يأتي بعدما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب، ولم تعد فلول ((داعش)) تشكل تهديداً للدولة العراقية.

جاءت تصريحات السوداني خلال استقباله وزير الدفاع الإسباني، مارغريتا روبليس، بحسب ما أوردت وكالة أنباء العراق، التي نقلت من بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تأكيدات السوداني أن جهوداً تبذل لإبرام مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا. ووفق البيان، فإن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات العراقية الإسبانية، والتعاون في مجال الأمن والدفاع، والشراكة على مختلف الصعد.

وثمّن السوداني الدور الإسباني ضمن جهود بعثة حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) في العراق، منوهاً بأن المذكرة هي جزء من اتفاقية الشراكة الشاملة التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، فضلاً عن التعاون في مجالات أخرى، وإسهام الشركات الإسبانية في تحديث البنى التحتية ومشروعات التنمية في العراق.

فيما أبدت روبليس تقديرها الدعم العراقي للمشاركة الإسبانية ضمن بعثة حلف ((الناتو))، وأكدت التزام بلادها بالشراكة مع العراق، واحترام كل ما تقرره الحكومة في بغداد إزاء مهام التحالف الدولي.

وألمحت روبليس إلى استمرار الجهود مع وزارة الدفاع العراقية، لإتمام مذكرة التفاهم الثنائية مع العراق، التي تشمل تعاوناً أمنياً، وعسكرياً، وكذلك في مجال الصناعات الحربية.

في الغضون، أكد الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تحول إلى ((عامل عدم استقرار للعراق))، غداة عملية اغتيال أمريكية لقيادي في فصيل مسلح، بواسطة مسيّرة استهدفت سيارته في بغداد.

وقال إن تكرار القوات الأمريكية ((كل ما من شأنه تقويض التفاهمات))، يدفع الحكومة العراقية، أكثر من أي مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي. وأضاف، إن الضربات الأمريكية ((تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية))، وأضاف: إن ((هذا المسار يدفع الحكومة العراقية، أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف، الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع)) الإقليمي.

وأفاد رسول، في بيان، بأن القوات الأمريكية تكرر ((بصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات، والبدء بالحوار الثنائي))، موضحاً أنها أقدمت على ((تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين، وللقوانين الدولية)).

وشدد رسول على أن ((التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا)).

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تبنت عملية اغتيال، القيادي في حزب الله العراقي، أبو باقر الساعدي، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم))، في بيان، بأن الضربة جاءت ((رداً على الهجمات على جنود أمريكيين))، أدت إلى مقتل قيادي كان مسؤولاً عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

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