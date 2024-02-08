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أمريكا تقصف أهدافاً في اليمن

2/8/2024 7:27:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية، نفذت ضربتين، دفاعاً عن النفس، استهدفتا صاروخي ((كروز)) مضادين للسفن تابعين للحوثيين في اليمن.

كانا جاهزين للإطلاق على سفينتين في منطقة البحر الأحمر. وأعلنت القيادة الأمريكية المركزية ((سنتكوم))، في بيان: ((في السابع من فبراير، نفذت قوات القيادة الأمريكية المركزية ضربات دفاعية ضد صاروخي ((كروز)) متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين ومعدين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر)).

وأضافت: ((شنّت قوات القيادة الأمريكية المركزية ضربة ثانية ضد صاروخ ((كروز)) هجومي أرضي متحرك تابع للحوثيين كان معداً للإطلاق)). وأوضح البيان: ((القيادة المركزية الأمريكية حددت أن هذه الصواريخ تقع في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة)).

إلى ذلك، غادرت فرقاطة للبحرية الألمانية، أمس، في اتجاه البحر الأحمر، بهدف تأمين الملاحة البحرية مع استمرار هجمات الحوثيين، وللمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية التي لا تزال قيد الإعداد.

فيما صرح مفتش البحرية الألمانية، كريستيان كاك، لصحافيين في برلين، أنه ((الالتزام الأكثر جدية لوحدة تابعة للبحرية الألمانية منذ عقود عدة)). وأوضح كاك أن الفرقاطة ((هيسن))، التي أبحرت من ميناء ((فيلهلمسهافن)) في ولاية ساكسونيا السفلى (شمالاً)، يتألف طاقمها من 240 شخصاً، ستكون في حال تأهب دائم.

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