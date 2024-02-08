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إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في «حزب الله»

2/8/2024 7:27:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل المسؤول العسكري في ((حزب الله))، عباس الدبس، أمس، جراء ضربة إسرائيلية، استهدفت سيارته في مدينة النبطية، جنوبي لبنان.

واستهدف صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية، سيارة عند مدخل مدينة النبطية، مسؤول عسكري مع اثنين من مرافقيه، تم نقلهما بعدها إلى المستشفى. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن مسيّرة إسرائيلية نفذت بعد ظهر أمس ((عدواناً جوياً)) ضد سيارة رباعية الدفع عند المدخل الشرقي لمدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف قضى على قائد في ((حزب الله))، مسؤول عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة، شمالي إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي حلّق فوق قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، وأطلق قنابل مضيئة، فيما أغار على بلدات عدة.

وأفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب، الحدودية في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، وبأن قصفاً مدفعياً استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بالنبطية.

كما نوّهت بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت مساءً على بلدتي الضهيرة، والبستان، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدات الناقورة، ويارين، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، ورميش.

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