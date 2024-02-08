غارات كثيفة على رفح رغم التحذيرات الأممية

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، رغم التحذيرات الأممية، التصعيد العسكري بتكثيف القصف العشوائي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

حيث قتل العشرات في غارات جوية إسرائيلية، استهدفت منازل سكنية في حي تل السلطان، غربي رفح، كما قتل أشخاص في استهداف جديد لمستشفى ((الشفاء)) في مدينة غزة، شمالاً.

حصيلة

وقتل 32 فلسطينياً، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح، لليوم الثالث على التوالي، وذكرت وكالة ((معاً)) الفلسطينية للأنباء، أن غارات إسرائيلية استهدفت منازل، غربي رفح في حي تل السلطان، وأن من بين القتلى 15 طفلاً، وأضافت أن زوارق إسرائيلية قصفت كذلك قارب صيد، غربي المدينة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين، وإصابة ثالث.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن 5 فلسطينيين لقوا حتفهم، في قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف بـ3 قذائف، قسم الصيانة في مجمع ((الشفاء)) الطبي في مدينة غزة، وأضافت، في بيان، إنه بينما توجهت مجموعة من النازحين لإنقاذ الجرحى، قصفت دبابة الموقع، بقذيفة أخرى، فأصابت عدداً آخر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن ما لا يقل عن 27 ألفاً و840 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 67 ألفاً و317، في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، إن نحو 130 فلسطينياً قضوا، وأصيب 170 آخرون، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وما زال الجيش الإسرائيلي يضع مستشفيات القطاع في دائرة استهدافه بعد الدمار الواسع، الذي ألحقه بالقطاع الصحي، حيث يواصل حصار ((مجمع ناصر الطبي))، ومستشفى ((الأمل)) بمدينة خانيونس الجنوبية لليوم الـ 18 على التوالي.

في الأثناء، عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ((القلق الشديد)) إزاء التقارير الواردة عن قصف إسرائيلي مكثف على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح على ((إكس))، إن نصف سكان القطاع نزحوا إلى رفح طلباً للسلامة، منوّهاً بأن المستشفيات الستة في المنطقة ((مكتظة للغاية)).

نازحون

وأفاد غيبريسوس، بأن هؤلاء النازحين ليس أمامهم مكان آخر يلوذون به، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن الجيش يستعد للقتال في رفح، ((بعدما أنجز مهمته)) في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

بيد أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال، أول من أمس، إن ((تخطيط إسرائيل لبدء عمليات عسكرية في رفح ستزيد الكابوس الإنساني في غزة))، وأفاد في كلمة أمام الجمعية العامة: بأن ((العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار وخسائر في الأرواح في غزة على نطاق واسع، وبوتيرة لم يسبق لها مثيل، منذ أن أصبحت أميناً عاماً)).

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