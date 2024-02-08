بلينكن: التوصل لاتفاق وقف النار في غزة ممكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أنه يرى فرصاً لاتفاق محتمل، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة ((حماس))، وإطلاق سراح الأسرى في غزة، منوّهاً بأن هناك أموراً ((غير مشجعة))، و((لا يمكن قبولها)) في رد ((حماس)) على مقترح ((الاتفاق الإطاري)).

في وقت تستضيف القاهرة جولة مفاوضات جديدة، برعاية قطرية مصرية، بهدف تهدئة الأوضاع في القطاع، بعد يوم من زيارة وفد مصري إلى تل أبيب، التقى خلالها مستشارين لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، معنيين بملف الأسرى.

وغادر بلينكن تل أبيب، في ختام رحلة شملت 4 دول في الشرق الأوسط، هي الخامسة له في المنطقة، منذ اندلاع ((حرب غزة))، وقال: ((على الرغم من وجود بعض الجوانب المحبطة الواضحة في رد ((حماس)) على المقترح الخاص بالتهدئة في قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أنه هناك مجالاً لإمكانية التوصل لاتفاق)).

وأكد بلينكن من تل أبيب التزام بلاده بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وذلك خلال مناقشاته مع مسؤولين معتدلين في حكومة الحرب الإسرائيلية، وسُبل تأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وقال إن بلاده تسعى لدمج إسرائيل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

التقى بلينكن، في تل أبيب، القائدين العسكريين السابقين، بيني غانتس، وغابي آيزنكوت، اللذين انضما إلى حكومة الحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر، بحسب ((فرانس برس)).

وأضاف بلينكن، إن أي ((عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل (في رفح) يجب أن تأخذ المدنيين في الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء)).

في الغضون، تستضيف القاهرة جولة مفاوضات جديدة تسعى إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدت ((حماس)) وصول وفد قيادي منها إلى العاصمة المصرية، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار. تأتي المباحثات مع المخابرات المصرية وسط تأكيد أمريكي إسرائيلي على مواصلة مفاوضات التبادل بالرغم من رفض واشنطن وتل أبيب شروط ((حماس)) الخاصة بصفقة التبادل.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة على تفاصيل التحركات الخاصة بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن ((وفداً أمنياً مصرياً (رفيع المستوى) زار إسرائيل، الأربعاء، لعدة ساعات)).

وأوضحت المصادر أنه جرى التباحث بشأن الترتيبات الخاصة بجولة مفاوضات جديدة، انطلقت أمس في القاهرة، بمشاركة وفود من ((حماس))، ومسؤولين قطريين، بالإضافة إلى وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، يتواجد لعدة أيام، للتباحث (عن قرب) بشأن ما سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات (غير المباشرة) مع ((حماس)).

وقال مصدر مصري آخر، إن الوفد الذي زار تل أبيب، التقى مستشارين لنتانياهو، معنيين بملف الأسرى، إضافة إلى مسؤولين آخرين، على صلة بملف الوضع الأمني بالشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة.

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