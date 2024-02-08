هجوم روسي واسع «من كل الجهات» على أفدييفكا الأوكرانية

شنت القوات الروسية هجوماً واسعاً ((من كل الجهات)) على مدينة أفدييفكا، شرقي أوكرانيا، الواقعة على خط الجبهة، و((بأعداد كبيرة جداً))، بحسب ما أعلن رئيس بلدية أفدييفكا، فيتالي باراباخ، أمس.

يأتي ذلك بعدما أطلقت موسكو، منذ أكتوبر الماضي، مساعيها للسيطرة على المدينة بعدما أحكمت حصارها على مدار شهور.

وقال باراباخ عبر التلفزيون، إن الجيش الروسي ((يضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جداً)).

ووفق خبراء، فإن من شأن السيطرة على أفدييفكا أن تهدي نصراً مهماً لروسيا مع اقتراب الذكرى الثانية لبدئها الحرب في أوكرانيا، ودنو الانتخابات الرئاسية، المقررة مارس المقبل. هذا فضلاً عن أن السيطرة على أفدييفكا ستشكل أول تغيير ملحوظ على الجبهة منذ أشهر، على الرغم من القتال العنيف والمكلف الذي استنزف موارد كلا الجانبين.

ووصف باراباخ القتال في أفدييفكا بأنه ((محتدم وصعب للغاية))، منوّهاً بأن ((الوضع على بعض المحاور غير معقول بكل بساطة)).

وأردف باراباخ بالقول، إن القوات الروسية كانت تستخدم بشكل أساسي المدفعية، والغارات الجوية، والمشاة، في هجومها على أفدييفكا، لأن الدبابات، والمركبات المدرعة الروسية، لم تتمكن من المرور بسبب طبيعة الأرض الوعرة في المنطقة.

وأفاد رئيس بلدية أفدييفكا بأن أقل من 950 شخصاً ما زالوا في المدينة، الواقعة على خط الجبهة، من بين سكانها ما قبل الحرب، الذين كان عددهم يبلغ حوالى 33 ألف نسمة.

وذكرت كييف أن روسيا أطلقت وابلاً من المسيّرات القتالية ليلاً ضد أوكرانيا، وأن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 11 من أصل 17 مسيّرة.

وأكد مسؤولون في منطقة أوديسا، المطلة على البحر الأسود، أن الهجوم تسبب بأضرار وإصابات، فيما تسبب حطام مسيّرات بحريق منشأة في منطقة فينيتسيا، بحسب السلطات المحلية.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة ألمحت إلى أن الجيش الروسي بدأ يتقدم من محورين في شمال مدينة أفدييفكا وشرقها، كما تقدمت قوات أخرى في غرب المدينة، الواقعة إلى الشمال الغربي من منطقة دونيتسك، على طول عدد من الشوارع، فيما نوّهت بأن الجيش الأوكراني يتراجع، حيث لم يتبق سوى خط إمداد واحد للمدينة، يقع تحت السيطرة المباشرة للمدفعية الروسية. وأفادت التقارير بأن الجيش الروسي واصل التقدم عبر المنطقة الحضرية للمدينة ليصل إلى خط السكة الحديد ودفع الجيش الأوكراني بعيداً عن الجسر جنوب مصنع فحم الكوك، بينما يستمر القتال في مناطق الأكواخ الصيفية.

كما أظهرت التقارير أن القوات الأوكرانية بدأت تتراجع غرباً تحت ضغط تقدم القوات الروسية.

أما من الناحية الجنوبية لمدينة أفدييفكا، سيطرت القوات الروسية على التل 218 شمال شرقي أوبيتنا، وباتت تهدد ما يسمى بـ((المربع التاسع))، حيث يوجد مركز للقيادة الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في يناير الماضي، للمرة الأولى، أن الجيش الروسي حصل على موطئ قدم في مدينة أفدييفكا.

وسُجل آخر نصر كبير للقوات الروسية على الجبهة في مايو 2023 مع بسط سيطرتها على مدينة باخموت، بعد أشهر من القتال الدامي على الجانبين.

حينها، زار قائد الجيش الأوكراني، المسؤول عن المنطقة، أولكسندر سيرسكي، القوات الأوكرانية التي تصد القوات الروسية على مشارف باخموت، وحذر من تصاعد الهجمات الروسية.

وقال سيرسكي: ((الوضع متوتر، ويتطلب مراقبة مستمرة واتخاذ قرارات فورية مباشرة على الأرض)).

ونوّه بأن الجيش الروسي يستخدم مسيّرات ((انتحارية))، ووسائل الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعات هجومية بغطاء مدفعي لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية خارج باخموت.

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