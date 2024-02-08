نهيان بن مبارك: رؤية رئيس الدولة جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً للتطوير

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن الصندوق يعمل جاهداً، من خلال أنشطته وبرامجه ومبادراته، في إطار التزامه برؤية دولة الإمارات ببناء مجتمع المعرفة، ليقود النجاح الاجتماعي والاقتصادي ويلهم التغيير الإيجابي، مشيراً إلى دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة للابتكار والتنمية البشرية كأساس للتقدم والازدهار، حيث سمحت سياسات وقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدولة الإمارات بأن تصبح نموذجاً عالمياً لتطوير اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، وتحت قيادته المستنيرة، نجحت الإمارات بشكل ملحوظ في تشكيل مناخ يجمع بين المؤسسات الخاصة والعامة، من المواطنين والمقيمين، لخلق مجتمع نابض بالحياة ومتوازن، يركز على تحسين نوعية الحياة لجميع سكان الدولة.

تعاون

جاء ذلك عقب تكريم معاليه للطلبة المتميزين من خريجي برنامج ((مسرعات سويفت))، الذي أطلقه صندوق الوطن، بالتعاون مع أكاديمية أبل العالمية، والذي ركز على تمكين أبناء الدولة من طلبة المدارس على إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة والبرمجة، حيث تم تخريج 200 طالب وطالبة من أبناء وبنات الإمارات، الذين تم تدريبهم ليكونوا نواة لجيل من المبرمجين الشباب، وفرق من رواد الأعمال في مجال التطبيقات، بتعاون حصري بين ((سويفت أكسيليريتور))، وصندوق الوطن لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

كما كرم معاليه الجهات التي أسهمت في نجاح هذا البرنامج، ومنها كليات التقنية العليا ومركز خليفة للابتكار، ومؤسسة أبل الشرق الأوسط، ومؤسسة ((سيرتيبورت)).

وشهد الحفل أكثر من 1200 شخص من أولياء الأمور والمعلمين، وحضره أيضاً أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد كبير من الشركاء والداعمين وقطاع كبير من طلاب المدارس من مختلف إمارات الدولة، كما حضر الاحتفال عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن.

وأشار معاليه إلى أن تطوير التعليم عبر التطبيقات العالمية حيوي للغاية، ومن هنا يعمل صندوق الوطن، من خلال شراكاته مع المؤسسات العالمية والتعليمية على تأسيس جيل، يستطيع أن يقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة في مجتمعاتهم، ويدرك أهمية المعرفة، ويسعى لتحقيق مجتمع الرفاهة، مؤكداً اعتزازه باكتساب الطلبة، الذين تخرجوا في برنامج ((مسرعات سويفت)) القدرة على العمل بشكل احترافي على أرض الواقع، حيث خاضوا 180 ساعة تدريب، مشيراً إلى أنه عندما أعلن البرنامج عن فتح صندوق الوطن باب التقدم لبرنامج ((مسرعات سويفت)) أمام أبناء وبنات الإمارات تقدم أكثر من 250 طالبا وطالبة، وتم تصفيتهم إلى 200 تم تخريجهم.

قدرات

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن صندوق الوطن منذ تأسيسه يعمل على تعزيز قدرات شباب الإمارات، وتمكينهم من بناء مستقبل مشرق لهم ولمجتمعاتهم، مؤكداً أن البرمجة والذكاء الاصطناعي أصبحتا قاطرتين للتنمية في عدد كبير من دول العالم، ولذا يفخر صندوق الوطن بالمساعدة في تأسيس جيل جديد من المبتكرين، والمبرمجين وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يخلق تأثيراً إيجابياً على البيئة والمجتمع والإنجاز البشري، كما يعمل الصندوق على الحفاظ على التقدم الاقتصادي والاجتماعي للإمارات في المستقبل.

وقال معاليه: إن دور الصندوق لا يتوقف عن تدريب هؤلاء الطلبة فقط، وإنما ينطلق بهم إلى آفاق أرحب، حيث يتم تدريبهم على تشكيل فرق عمل، ورعاية كافة فرق تطوير التطبيقات، وتشجيع الطلبة على التخصص في المجالات التقنية مثل علوم الكمبيوتر، والمساهمة في تطوير مصدر مستدام لتأسيس فرق تطوير التطبيقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز