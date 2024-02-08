سياحة المغامرات.. تجارب لا تنسى خلال «أجمل شتاء في العالم»

تعتبر دولة الإمارات وجهة مثالية لمحبي سياحة المغامرات، لما تتمتع به من مقومات طبيعية، توفر تجارب متميزة مليئة بالترفيه والتشويق وسط مناظر خلابة بين الأودية، وقمم الجبال والشواطئ الساحرة.

وتتميز دولة الإمارات بتمازج البيئات الصحراوية والبحرية والجبلية، وتوافر طيف واسع من المغامرات، التي يمكن تجربتها وخوض غمارها مثل مغامرات الصحراء المتمثلة في تسلق الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال، ورحلات سفاري الصحراوية، ومغامرات البحر، والتي تتجسد في ركوب الأمواج والتزلج على الماء والغوص، فضلاً عن المغامرات الجبلية، التي تتمثل في تسلق قمم الجبال الشاهقة، والمشي في مساراتها، وغيرها الكثير من الأنشطة.

وتشهد سياحة المغامرات في دولة الإمارات إقبالاً كبيراً، خلال حملة ((أجمل شتاء في العالم))، التي تقدم باقة واسعة من الخيارات، التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن أرض الإمارات.

ويتعدى مفهوم سياحة المغامرات المفهوم التقليدي له والمتمثل في التنزه، وتسلق الجبال إلى فضاء أوسع، يغطي النشاط البدني والتفاعل مع البيئة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

مغامرات الصحراء

وتفرض صحراء الإمارات سحرها الخاص على خريطة سياحة المغامرات في الدولة لقضاء أوقات لا تنسى في ((البر))، حيث الرمال الذهبية الشاسعة، وتقدم صحراء كل إمارة سحراً خاصاً يجذب الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة نتيجة تنوع المناظر الطبيعية بين الامتدادات الصحراوية الرملية والتشكيلات الصخرية، إلى جانب توزع المحميات، التي تتمتع كل واحدة منها ببيئة طبيعية فريدة، كما تستقبل أجواء الإمارات الصحراوية محبي المغامرة للإقامة في أجمل المنتجعات.

وفي أبوظبي يقدم منتجع قصر السراب في صحراء ليوا في أبوظبي على أطراف الربع الخالي باقة متنوعة من الأنشطة الصحراوية، بما فيها رحلات الركوب على الجمال، والقيادة على الكثبان الرملية، وركوب الدراجات في الصحراء، وركوب الخيل، والرماية وغيرها من الأنشطة الممتعة الأخرى، في حين يبرز على بعد 250 كيلو متراً غرب مدينة أبوظبي منتجع وسبا جزر الصحراء الواقع على جزيرة صير بني ياس، الذي يتيح ممارسة الرحلات بالسيارة، برفقة دليل لمشاهدة الطبيعة والحياة البرية، وركوب الدراجات فوق الجبال، والتجديف، والإبحار بالزوارق الشراعية أو المراكب، وتسلّق الجبال، والغوص السطحي، والصيد بالصقور والرماية.

ويتيح منتجع المها الصحراوي الواقع في محمية دبي الصحراوية إطلالات على الكثبان الرملية المميزة لصحراء دبي، وكذلك جبال الحجر الساحرة، لممارسة نشاطات عديدة مثل ركوب الخيل ورحلات السفاري والرماية والصيد بالصقور.

مخيمات

كما توفر مخيمات بلاتينيوم هيرتاج في محمية دبي الصحراوية خوض مغامرة ترفيهية لا تنسى، عبر رحلات في سيارات رباعية الدفع على الرمال الذهبية لاستكشاف الحياة البرية والكائنات الفطرية مثل الغزلان والمها العربية، ويمكن للزوار أيضاً تجربة الركوب على ظهر الإبل في الصحراء، واختبار الحياة البدوية في المرموم مع عرض الصيد بالصقور.

وتجمع النشاطات التي يقدمها منتجع واحة البداير في الشارقة بين المغامرات والتجارب الصحراوية وسط خدمات ومنشآت صديقة للبيئة، ويقدم المنتجع لزواره تجارب رحلات السفاري لاستطلاع مختلف أنواع النباتات والكائنات الصحراوية، وركوب الخيل ومغامرات قيادة السيارات بين الكثبان الرملية.

كما يقدم منتجع ريتز كارلتون في صحراء الوادي برأس الخيمة عروض الصقور والنزهات الطبيعية والرماية وركوب الخيل والجمال، مع أنشطة خاصة للأطفال في الهواء الطلق مع كائنات فطرية صحراوية.

تسلق قمم الجبال

وتتميز الجبال في دولة الإمارات بأشكال وتضاريس جذابة، تستقطب محبي زيارة الأماكن السياحية الجبلية، الذين يرغبون في التمتع بجمال طبيعة الإمارات، وتسلق قمم جبالها لمشاهدة الطبيعة من الأعلى، والمشي في مساراتها، والتعرف على أنواع أحجارها والكائنات الفطرية فيها.

وتستقطب السياحة الجبلية عشاق الطبيعة، حيث يمكن التوجه إلى جبل حفيت في العين، وجبال حتا في دبي، وجبال المنطقة الشرقية، حيث القمم والوديان المهيأة تماماً للسير لمسافات طويلة، والاستمتاع بالإطلالات على الأودية مثل وادي العبادلة ووادي حم وحتا والسيجي ووادي الوريعة.

وتعد معظم الجبال الموجودة في دولة الإمارات جزءاً من سلسلة جبال الحجر، وهي سلسلة جبلية تحتل الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويقع الجزء الأكبر منها في المناطق الشرقية والشمالية من دولة الإمارات، وتتوزع بين إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة ومنطقة حتا، التي تتبع إمارة دبي، ويقترب ارتفاع أعلى نقطة في جبال الإمارات من 2000 متر.

وتحولت السياحة الجبلية إلى ركيزة أساسية من ركائز الخيارات المتعددة والمتنوعة، التي تقدمها الإمارات لزوارها وسكانها الباحثين عن فرصة للاسترخاء والاستجمام، وممارسة رياضات الإثارة والمغامرات برفقة العائلة أو الأصدقاء أو استكشاف مسارات المشي، واختبار تجارب ركوب الدراجات الجبلية، والذهاب في جولة على ظهر الخيل.

وتستهوي رياضة القفز من قمم الجبال عشاق المغامرات لا سيما عند تحدي قمة جبل جيس في رأس الخيمة، التي تعد أعلى قمة في دولة الإمارات، فضلاً عن ممارسة هواية الطيران الشراعي بين الجبال، واستكشاف الكهوف والبحث عن النقوش الصخرية القديمة عن طريق المرور عبر المسارات الجبلية ((الهايكنج))، الذي يعتبر من أهم نشاطات سياحة المغامرة في المنطقة.

ويقدم جبل جيس أيضاً حصة وافرة من المغامرة مع مسار الكابل الانزلاقي ((زيب لاين)) الأطول في العالم، حيث تصل السرعة فيه إلى ما بين 120 إلى 150 كم في الساعة، وعلى ارتفاع 1680 متراً من سطح البحر.

فيما يعتبر جبل حفيت النقطة الأعلى في إمارة أبوظبي ويشرف على الأفق في مدينة العين، ويصل ارتفاعه إلى قرابة 1249 متراً، ويشتهر بالأنشطة الممتعة والمغامرات، التي لا تنسى، وتنتشر في الجبل وحول سفوحه العديد من المرافق السياحية عالمية المستوى وعيون المياه والمنتزهات، ويعتبر الجبل مكاناً مثالياً لمحبي المغامرات، كما يعتبر كنزاً أثرياً ومتحفاً مفتوحاً للتراث الإنساني، بسبب انتشار المناطق الأثرية والكهوف والأحافير، التي تعود لآلاف السنين، لكائنات بحرية وبرمائية.

وتتألق جبال مدينة حتا بكونها إحدى أكثر المناطق الطبيعية جمالاً في الإمارات، كما يعد سد حتا مثالياً للرياضات المائية، مثل ركوب الدراجات المائية، وركوب قوارب الكاياك.

المغامرات البحرية

وعلى صعيد المغامرات البحرية يبرز العديد من المواقع، التي تتيح باقة واسعة من هذه المغامرات، ففي أبوظبي يمكن الاستمتاع بطيف واسع من الرياضات المائية وركوب الأمواج لا سيما بوجود تنوع طبيعي استثنائي في الإمارة، حيث تمتلك ما يزيد على 400 كلم من الشواطئ الرملية، و200 جزيرة طبيعية وصحراء شاسعة متعددة التضاريس.

وفي دبي يعد شاطئ كايت بيتش مركزاً لرواد الشواطئ، ومكاناً مثالياً لهواة الرياضات المائية، وهو الموقع المفضل لعشاق المغامرة في الهواء الطلق، حيث تعد أنشطة التزلج على الأمواج وركوب الأمواج والتجديف من أهم الرياضات، التي يمارسها مرتادو الشاطئ.

وتضم الفجيرة العديد من المواقع، التي تتيح ممارسة العديد من الأنشطة لعشاق المغامرات، ومنها جزيرة سنوبي الواقعة على ساحل الفجيرة، التي تعد من أهم الأماكن السياحية في الإمارة، وأكثرها جذباً لعشاق الرياضات البحرية، ومحبي الحياة الطبيعية، حيث توفر لهم بيئة شاطئية مثالية، للاستمتاع بمعظم الرياضات والأنشطة البحرية، مثل التجديف والسنوركل والغوص وغيرها.

كما تستقطب شواطئ إمارة أم القيوين عدداً كبيراً من الزوار لممارسة الأنشطة البحرية، وعلى وجه الخصوص السباحة والتجديف، كما يتم تنظيم رحلات ((الكاياك)) بين أشجار القرم، بالإضافة إلى رياضات ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية، والتجديف على الألواح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز