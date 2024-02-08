بدور القاسمي تفتتح معرض الأندية الطلابية في «أمريكية الشارقة»

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، معرض الأندية الطلابية في الجامعة والذي يحول حرم الجامعة خلال يوميّ انعقاده إلى مهرجان من الألوان والموسيقى والثقافة، مقدماً فرصة للطلبة لاستكشاف مختلف الأنشطة اللامنهجية والتواصل مع أقرانهم الذين يشاركونهم اهتماماتهم. رافق الشيخة بدور خلال جولتها في المعرض، والذي عقد يومي 6 و7 فبراير الجاري، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة بدور الرقباني، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور عبد الناصر عبد الله، مدير مكتب العمليات بالإنابة، وشيماء بن طليعة، المديرة التنفيذية للتجربة الطلابية، وهيفاء إسماعيل، مديرة المشاركة الطلابية والقيادية.

تجربة

و ركز المعرض، الذي ضم 105 أندية ومنظمة طلابية، والمجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وستة أقسام من مكتب شؤون الطلبة، على تقديم تجربة جامعية تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة حياة الطلبة، خاصة وأن الجامعة الأمريكية في الشارقة تضم طلبة من أكثر من 90 جنسية في حرمها الجامعي المتنوع ثقافياً، مما صنفها من بين أفضل خمس جامعات في تعدد جنسيات طلبتها بناءً على تصنيفات الجامعات العالمية لمجلة التايمز للتعليم العالي لعام 2023.

فرص حيوية

وفي حديثها عن أهمية معرض الأندية الطلابية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، قالت شيماء بن طليعة: ((يقدم معرض الأندية الطلابية مزيجاً من الفرص الحيوية التي تعبر عن اهتمامات طلبتنا المتنوعة وشغفهم. يلعب معرض الأندية الطلابية دوراً محورياً في تشكيل تجربة جامعية غنية وشاملة، وتعزيز الشعور بالانتماء وتزويد الطلبة بفرص استكشاف شغفهم خارج الفصل الدراسي. إن معرض الأندية الطلابية ليس مجرد فعالية، بل بوابة إلى عالم من التواصل والنمو الشخصي وبناء ذكريات تظل باقية مدى الحياة)).

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