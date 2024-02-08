الاستماع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم «لجنة العدالة والكرامة الإرهابي»

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.

وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين، توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة، وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين، الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين، ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها، في إطار مخطط عمل التنظيم.

تنظيم إرهابي

وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، تحت مسمى ((تنظيم لجنة العدالة والكرامة))، بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.

وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

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