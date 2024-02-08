سيف بن زايد يشهد منافسات اليوم الخامس من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منافسات اليوم الخامس والأخير من النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وممثلي الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطلع سموه على مجريات تحدي ((الموانع))، الذي يعتبر التحدي الأخير من ضمن 5 تحديات، بدأت منذ يوم السبت الماضي، ضمن الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة، والفرق التكتيكية على مستوى العالم.

كما اطلع سموه على القدرات العالية للعناصر المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفرق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المتخصص لخوض المنافسات، والتغلب على التحديات المختلفة.

والتقى سموه قادة الفرق التكتيكية المشاركة في التحدي، إلى جانب لقائه فريق شرطة أبوظبي من العنصر النسائي، الذي يشارك للمرة الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مثنياً على جهود عضوات الفريق في خوض منافسات التحدي على مدار أيامه الخمسة.

وأشاد سموه بالنسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والتي تعد الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، والتي وصلت إلى 73 فريقاً من مختلف دول العالم، وشهدت ارتفاعاً في مستوى المنافسة من قبل كافة الفرق.

من جانبه تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للدعم الكبير لجميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها الخاصة، والتي شاركت في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأظهرت مستويات متقدمة من حيث الاحترافية والتنافسية والجاهزية.

وقال معاليه: ((إن متابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لبطولة الفرق التكتيكية أسهم في تطويرها عاماً بعد عام، منذ انطلاقها عام 2019، إلى أن وصلت هذا العام إلى النسخة الخامسة بمشاركة كبيرة من مختلف دول العالم)). وبين معاليه أن المشاركات من مختلف دول العالم رفعت من مستوى التنافسية من قبل الفرق التكتيكية، إلى جانب تعزيز الهدف من التحدي، والمتمثل في ضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة، ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

وختم معاليه: ((تحدي الإمارات للفرق التكتيكية مكن المشاركين على مدار الأيام السابقة من الاطلاع على مختلف المهارات والتكتيكات، وأنظمة العمل والمعدات الخاصة، التي تستخدمها الفرق التكتيكية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية))، مشيداً بالمستوى المرتفع للفرق المشاركة والتحضيرات العالية من قبل بدء التحدي.

وفي نتائج اليوم الأخير اكتسح فريقا القيادة العامة لشرطة دبي صدارة المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، حيث حصد فريق شرطة دبي((B)) المركز الأول في المجموع العام بحصوله على 325 نقطة.

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