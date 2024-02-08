محمد الشرقي: دور محوري للمسح الاقتصادي في التطوير واتخاذ القرارات

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية مشروع المسح الاقتصادي في تحديث قواعد البيانات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، منوهاً سموه بدورها المحوري في اتخاذ القرارات المستقبلية، وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارة، بما يعزز رفاهية المجتمع، وتطوير جودة حياة أفراده

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج مشروع المسح الاقتصادي الذي عمل عليه المركز.

كما تم استعراض أهداف ونتائج المسح، واستخراج المؤشرات الاقتصادية، ومساهمته الفاعلة في إعداد خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وتصحيح مسارها.

ونوّه سموه، بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكافة مراحل المسح ومتطلبات عمله، بما يسهم في تنفيذه، وتحقيق أهدافه السنوية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، التي تتواءم ورؤية الدولة وخططها التنافسية.

وتقدّم الدكتور إبراهيم سعد، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه لعمل المركز ونتائج مشاريعه.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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