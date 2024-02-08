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انعقاد البرلمان العربي للطفل 24 فبراير

2/8/2024 7:26:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تستضيف إمارة الشارقة من 18 حتى 27 فبراير الحالي وفود الدول العربية المشاركة في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل المقرر عقدها في 24 فبراير تحت عنوان ((الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب)).

وتعكس استضافة الشارقة للفعاليات المصاحبة للجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التزامها الراسخ بتوفير بيئة تشجع على تطوير وتعزيز قدرات الأطفال مساهمةً في تحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل وتطوير مواهبهم لتمثيل الطفولة العربية من خلال البرامج التعليمية والترفيهية والجولات السياحية التي ستسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.

وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: ((نحن ملتزمون بتعزيز نمو وإبداع الأطفال العرب وهذه الجلسة هي فرصة لتحقيق ذلك بشكل ملموس من خلال الفعاليات والبرامج التي ستقام في الشارقة، مشيراً إلى أن تخصيص عنوان الجلسة ((الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب)) يعد نافذة تطل على مستقبل مشرق يستند إلى تكنولوجيا متطورة ستشكل جزءاً أساسياً من تطور العالم الحديث)).

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