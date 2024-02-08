برعاية وحضور محمد بن راشد.. «صناع الأمل» تتوّج أصحاب العطاء في الوطن العربي 25 الجاري

أعلنت مبادرة ((صنّاع الأمل))، عن تفاصيل الحفل الختامي الذي يجري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 25 فبراير الجاري في ((كوكا كولا أرينا)) في سيتي ووك بدبي، والذي يشهد تتويج أوائل المبادرة.

ويشهد الحفل تكريم صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم، من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

كما أعلنت المبادرة عن طرح تذاكر الحفل الذي سيذهب ريعه لدعم الأعمال الإنسانية، عبر الموقع الإلكتروني ، حيث يحيي الحفل أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، بباقة من أروع أغانيهم، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان ومهيرة عبدالعزيز.

ويحتفي الفنانون حسين الجسمي وأحلام وأصالة بصنّاع الأمل المكرمين عبر تقديم لوحة فنية شبابية عربية تحمل رسالة الخير والعطاء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل إلى أكثر من 12 ألف شخص، من الوطن العربي.

ويشهد حفل تتويج صنّاع الأمل هذا العام والذي سيكون الأضخم من نوعه، مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

ويستعرض الحفل قصصاً إنسانية ملهمة تضيء على مجموعة من جنود الإنسانية الذين سخروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، وذلك قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي.

الفن ورسالة الأمل

وحول مشاركتهم في حفل تتويج ((صنّاع الأمل))، أعرب الفنانون عن سعادتهم وفخرهم بدعم المبادرة، مقدمين لها الشكر لمنحهم هذه الفرصة ليكونوا من المساهمين في نشر ثقافة الأمل في الوطن العربي.

وقالت أحلام: ((فخورة بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها دولة الإمارات وتهدف إلى نشر قيم الخير والعطاء والأمل في الوطن العربي، ويشرفني أن أكون من الداعمين لرسالة (صنّاع الأمل)، وكل الشكر لهذه المبادرة التي أتاحت لي فرصة المشاركة في الحفل الختامي)).

وقالت أصالة: ((عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق المبادرات الإنسانية لغرس الأمل في نفوس العرب، وهذه المبادرة النبيلة (صنّاع الأمل) دعوة لنا جميعاً للمساهمة في فعل الخير.. شكراً للإمارات والقائمين على هذه المبادرة، والمشاركة في حفل التتويج تشريف لأي فنان)).

بدوره، ثمن حسين الجسمي الدور الذي تلعبه مبادرة ((صنّاع الأمل)) في تغيير واقع المجتمعات العربية نحو الأفضل، وقال: ((الفن الحقيقي لا معنى له إلا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، ومشاركتي في الحفل الختامي هي مساهمة بسيطة في تحقيق الرؤى العظيمة لهذه المبادرة الكريمة)).

تكريس ثقافة العطاء

وتندرج مبادرة ((صنّاع الأمل)) تحت مظلة مؤسسة ((مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، وتنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة، وتكريس ثقافة العطاء، وبث التفاؤل، وعدم الاستسلام لليأس أيا كانت الظروف.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على صنّاع الأمل في وطننا العربي من رجال ونساء وشباب وشابات، يعملون بروح متفانية من أجل خدمة الآخرين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتكريم هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون الأمل، ويسهمون في تحسين الحياة، وذلك من خلال التعريف بهم وبمشاريعهم، وتعزيز شهرتهم، وتوفير الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مشاريعهم التطوعية، وجهودهم الفردية المتميزة، في غرس الأمل في بيئاتهم ومجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس.

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