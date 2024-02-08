جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيرتها البريطانية

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال استقبال وفد من سلطة الجمارك البريطانية، تبادل الخبرات ومناقشة آليات التنسيق في العمل الجمركي وحماية المنافذ وكشف الجرائم العابرة للحدود.

ضم الوفد بوب ماثيسون، رئيس شبكة الاتصال الدولية بسلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في المملكة المتحدة، وتوماس ستابلتون، المدير الإقليمي لمكتب ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية بدبي، وجوناثون هوثرون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وإيان واتسون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وجاري مكفيل، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في السفارة البريطانية في دبي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الجهتين للتصدي للمخاطر المختلفة للعصابات المنظمة ما يؤثر إيجاباً على الأنظمة الجمركية وحماية التجارة المشروعة، وعبر ماثيسون عن سروره لتبني كل من جمارك دبي ومصلحة الجمارك البريطانية لأفضل الممارسات وتعزيزهما للوعي حول المخاطر المختلفة التي تؤثر على التجارة العالمية.

وشدد المدير العام لجمارك دبي على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين وتوسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري والأمني في قطاع التفتيش الجمركي، حيث عقدت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة ((حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود))، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال، ومكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التجارة غير المشروعة.

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